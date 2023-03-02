Помогли, но поздно: в Кировской области мужчине дали инвалидность за день до смерти

Почему документы пенсионера не отправили вовремя никто не понимает. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Бумажная волокита - к сожалению, с ней многим приходится рано или поздно столкнуться. Оформление документов скрывает за собой много подводных камней, преодолеть которые, увы, дано не всем.

Но тяжелее всего приходится тем, кто сталкивается с халатными работниками различных структур. Из-за того, что ответственные работники проявляют невнимательность или нежелание работать, порой страдают обычные граждане. И, к сожалению, иногда такие истории заканчиваются печально.

ЖДАЛИ С ОСЕНИ

В начале февраля 2023 года во время прямого эфира к активистам Народного фронта обратилась пенсионерка из поселка Восточного Омутнинского района. Помощи просила не для себя, а для тяжело больного супруга: женщина рассказала, что ее мужу в течение двух месяцев не могут оформить инвалидность.

По словам пенсионерки, еще в сентябре 2022 года у ее супруга обнаружили онкологию поджелудочной железы на последней стадии. В ноябре того же года мужчина прошел медкомиссию, а в декабре все результаты, подкрепленные необходимыми документами, семья передала участковому терапевту Омутнинской ЦРБ, чтобы мужчине оформили группу инвалидности.

Для супругов это было очень важно, ведь на тот момент больной уже находился в лежачем состоянии и не мог самостоятельно передвигаться. Для ухода за ним требовались пеленки, подгузники и ходунки, на которые у семьи просто не хватало денег. Оформленная группа инвалидности позволила бы им получать все эти вещи бесплатно.

Однако дальше ситуация никак не развивалась: на момент обращения в ОНФ документы пенсионера в Бюро медико-социальной экспертизы так и не были переданы. Почему так произошло никто объяснить толком не мог. Хотя по закону ответ по такому обращения должен быть дан в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Активисты, пообещав помочь разобраться в проблеме, направили обращение в региональный минздрав.

БЫЛО УЖЕ ПОЗДНО

После вмешательства Народного фронта ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Как показала проверка, сотрудники Омутнинской ЦРБ превысили сроки подачи документов. К терапевту, который это допустил, применили дисциплинарные взыскания.

И вот, казалось бы, виновные найдены, процесс запущен. Супруги порадовались тому, что бумажная волокита закончилась, и мужчине наконец оформили инвалидность. Вот только спустя один день после этого мужчины не стало.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ?

Через несколько дней после этой истории в кировское отделение Народного фронта обратилась жительница Оричей. Она рассказала, что имеет хроническое профессиональное заболевание. Каждый год она проходит обследование, после чего отправляется на реабилитацию в санаторий.

Но в этом году женщине пришлось столкнуться с проблемой: ее документы никак не отправляли в Бюро медико-социальной экспертизы. А без их подтверждения пациентка могла бы остаться без реабилитации, которую обычно проходит в апреле.

Стоит отметить, что при всем при этом женщина является матерью офицера, который в ходе службы получил ранение и сейчас сам находится на реабилитации в одной из клиник Москвы.

Активисты смогли помочь женщине: ее документы дошли до Бюро и она получила направление на курс реабилитации.