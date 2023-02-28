«Корона» вместо гриппа: штаммы «Цербер» и «Грифон» добрались до Кировской области

К росту заболеваемости COVID-19 привела как раз смена штаммов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Кирове и области падает, а вот новой коронавирусной инфекцией - растет. «Комсомолка» собрала актуальные данные.

ЗАМЕТНО РЕЖЕ «ГРИППУЕМ»

За предыдущую неделю (20 - 26 февраля 2023 года) 9 297 кировчан обратились в лечебные учреждения с жалобами на симптомы гриппа и ОРВИ. Суммарный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился практически на 20%, до 75,29 на 10 тысяч жителей. Недельный эпидемиологический порог не был превышен. Это может свидетельствовать о начале «отступления» гриппа и ОРВИ из региона, однако пока прогнозы делать рано.

Пациентов с указанными заболеваниями стало меньше во всех возрастных группах, даже среди малышей. И ни в одной возрастной категории эпидемиологический порог по итогам недели не превышен. Особенно реже кировчане стали «грипповать» - на 45% меньше, чем на третьей февральской неделе.

- На вирусы гриппа пришлось 80,3% всех положительных «находок», - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - А доля вируса гриппа В составила 95,3% от всех положительных «находок» вируса гриппа. Из числа других респираторных инфекций лидируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.

COVID НЕ БИТ?

С «короной» все не так просто. За минувшую неделю COVID-19 диагностировали у 210 жителей региона, в том числе у 40 детей. Да, эти цифры заметно ниже пиковых показателей пандемии. Но все же по сравнению с третьей неделей февраля коронавирусных больных стало больше на 33,76% (рост до 17,01 на 100 тысяч населения). Чаще «короноваться» стали и дети, и взрослые.

- Рост заболеваемости связан со сменой циркулирующего штамма, - поясняют санитарные эксперты. - По результатам исследования вируса, выделенного из биологических образцов пациентов с COVID-19, известно, что в Кировской области циркулируют линии «омикрона». До 90% приходится на штамм «Грифон», до 5% - на штамм «Цербер». Эти линии обладают высокой контагиозностью (достаточно заразны - ред.).

По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, в феврале в Кировской области даже были дни, когда выявляли не более 20 новых пациентов с «ковидом». Однако при этом не прекращаются летальные случаи: трое кировчан в феврале скончались от COVID-19, в том числе один человек - 22 февраля (смерть еще одного - четвертого - зафиксировали уже сегодня, 28 февраля - ред.).

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Эксперты Роспотребнадзора напоминают: возбудители многих вирусов и инфекций передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Так что если вы недомогаете (заложен нос, першит в горле, поднялась температура, началось недомогание и головная боль) - откажитесь от похода на работу. Если симптомы проявились у ребенка - не отправляйте его в школу или садик. Лучше вызовите врача на дом.