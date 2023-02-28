Народные приметы на начало марта: какой будет погода в Кировской области

Как скоро придет весна и начнется капель? Возможно, подскажут явления природы
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Начало весны - особенное время. В давние времена в эти дни прогнозировали погоду на долгие недели, и даже месяцы вперед. «Комсомолка» делится некоторыми из этих примет.
1 МАРТА
В первый день весны могут быть следующие приметы к ненастьям:
- Если потеплело - значит, скоро вернутся заморозки;
- Если бросить веточку на снег, и она останется на поверхности - холода долго не отступят;
- Теплый южный ветер свидетельствует о дождливом лете, северный - о холодном;
- Начинается паводок - ждать нашествия грызунов и насекомых на посевы;
- Если снег тает с южной стороны муравейников - лето будет коротким и холодным;
- Много синиц вокруг домов - ранней весны не ждать;
Приметы будущей хорошей погоды на первое марта:
- Прилетели жаворонки - весна придет рано. Об этом же свидетельствуют купающиеся воробьи;
- Облака высоко в небе - погода будет хорошей;
- Прилетели дрозды - морозы уже не вернутся;
- Появились журавли - скоро начнется ледоход;
- Идет снег - ждем хороший урожай хоеба.
2 МАРТА
Считалось, что этот день напрямую связан со следующим временем года: какая погода стоит 2 марта, таким будет и лето. Ясная погода - к солнечному лету без дождей, морозная - к холодному. Утренний туман может свидетельствовать о дождливых летних месяцах.
3 МАРТА
Примет на этот день не так уж и много:
- Мерцающая луна - к снежной погоде, мерцающие звезды - к холодам;
- Крик овсянки свидетельствует о скором приходе весны;
- Если вдруг появились бабочки-крапивницы - значит, снег скоро сойдет;
- Сухой день - к хорошему урожаю;
- Волнистые облака - к скорой оттепели;
- Деревья трещат - морозы усилятся.
4 МАРТА
- Галки стаям вдоль дорог - будут ненастья;
- На клубнях картошки проросли глазки - к ранней весне;
- Грач поет - через месяц снег сойдет;
- Пролетела чайка - приближается ледоход;
- Купание ворон - к теплу, крики - к метелям;
- Солнечный день свидетельствует, что год будет плодородным.
5 МАРТА
- Если у снега шершавая поверхность, то урожай будет хороший;
- Вороны и галки парят высоко в небе - к снегопаду;
- Снег с дождем - к оттепели и половодью;
- Если ветер меняет направление по часовой стрелке (например, с северного на западный), то скоро потеплеет, пусть и не насовсем.
Верить народным приметам или нет - личное дело каждого. Синоптики кировского ЦГМС ранее прогнозировали на первые дни марта-2023 облачную и даже пасмурную погоду со снегом.