Народные приметы на начало марта: какой будет погода в Кировской области

Как скоро придет весна и начнется капель? Возможно, подскажут явления природы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начало весны - особенное время. В давние времена в эти дни прогнозировали погоду на долгие недели, и даже месяцы вперед. «Комсомолка» делится некоторыми из этих примет.

1 МАРТА

В первый день весны могут быть следующие приметы к ненастьям:

- Если потеплело - значит, скоро вернутся заморозки;

- Если бросить веточку на снег, и она останется на поверхности - холода долго не отступят;

- Теплый южный ветер свидетельствует о дождливом лете, северный - о холодном;

- Начинается паводок - ждать нашествия грызунов и насекомых на посевы;

- Если снег тает с южной стороны муравейников - лето будет коротким и холодным;

- Много синиц вокруг домов - ранней весны не ждать;

Приметы будущей хорошей погоды на первое марта:

- Прилетели жаворонки - весна придет рано. Об этом же свидетельствуют купающиеся воробьи;

- Облака высоко в небе - погода будет хорошей;

- Прилетели дрозды - морозы уже не вернутся;

- Появились журавли - скоро начнется ледоход;

- Идет снег - ждем хороший урожай хоеба.

2 МАРТА

Считалось, что этот день напрямую связан со следующим временем года: какая погода стоит 2 марта, таким будет и лето. Ясная погода - к солнечному лету без дождей, морозная - к холодному. Утренний туман может свидетельствовать о дождливых летних месяцах.

3 МАРТА

Примет на этот день не так уж и много:

- Мерцающая луна - к снежной погоде, мерцающие звезды - к холодам;

- Крик овсянки свидетельствует о скором приходе весны;

- Если вдруг появились бабочки-крапивницы - значит, снег скоро сойдет;

- Сухой день - к хорошему урожаю;

- Волнистые облака - к скорой оттепели;

- Деревья трещат - морозы усилятся.

4 МАРТА

- Галки стаям вдоль дорог - будут ненастья;

- На клубнях картошки проросли глазки - к ранней весне;

- Грач поет - через месяц снег сойдет;

- Пролетела чайка - приближается ледоход;

- Купание ворон - к теплу, крики - к метелям;

- Солнечный день свидетельствует, что год будет плодородным.

5 МАРТА

- Если у снега шершавая поверхность, то урожай будет хороший;

- Вороны и галки парят высоко в небе - к снегопаду;

- Снег с дождем - к оттепели и половодью;

- Если ветер меняет направление по часовой стрелке (например, с северного на западный), то скоро потеплеет, пусть и не насовсем.

Верить народным приметам или нет - личное дело каждого. Синоптики кировского ЦГМС ранее прогнозировали на первые дни марта-2023 облачную и даже пасмурную погоду со снегом.