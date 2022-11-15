В Кировской области средний размер ипотеки более 2,6 миллиона рублей

В Кировской области срок выплаты ипотечных кредитов в среднем более 23 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская область занимает 38 строчку в рейтинге с соотношением кредита к заработной плате - 55,6 процентов и сроком выплаты кредита более 23 лет. Средний размер ипотеки составляет 2,6 миллиона рублей. Такую информацию приводит РИА Рейтинг.

Около семи миллионов семей сейчас имеют ипотечный кредит и несут бремя оплаты процентов. Актуален вопрос, насколько сильно платежи отражаются на бюджетах семей и есть ли разница в цифрах между регионами.

По исследованию, в последние три месяца соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило чуть менее 50 процентов.

В десяти регионах-лидерах списка ежемесячный платеж составляет не более 40 процентов от размера средней зарплаты. Первую строчку занял Чукотский автономный округ, где оклад работающих почти в 4 раза превышает средний ежемесячный платеж (26,8 процента). На второй строчке разместилась Магаданская область с результатом 29,2 процента. Хороший уровень соотношения эксперты отмечают в Ямало-Ненецком автономном округе, в Мурманской области и в Камчатском крае. Все лидеры рейтинга - это северные и удаленные регионы. Из-за суровых климатических условий и специфики ведения местного бизнеса зарплаты жителей заметно превосходят средние цифры для других субъектов РФ.

Москва в рейтинге расположилась на 30 месте, в столице ипотечный платеж составляет почти 52 процентов от средней зарплаты. Даже несмотря на дорогую недвижимость в столице, зарплаты москвичей позволяют с комфортом брать кредиты. Санкт-Петербург показал практически такой же результат и расположился на 33 строчке.

Последнее место в рейтинге занимает Карачаево-Черкесия, где на ежемесячные платежи по средней ипотеке требуется потратить почти всю среднюю зарплату в регионе. Также очень высокое (от 80 до 90 процентов) соотношение наблюдается в Северной Осетии, Севастополе и Калмыкии.