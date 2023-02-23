Как будут работать больницы, почта, МФЦ и другие службы в праздники с 23 по 26 февраля в Кирове

Операторы служб жизнеобеспечения продолжат принимать звонки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на длительные (4 дня) выходные, многие учреждения и службы так или иначе продолжат свою работу. Актуальный график - в нашем материале.

БОЛЬНИЦЫ

Все поликлиники Кировского клинико-диагностического центра будут работать с 8 до 13 часов 23, 24 и 26 февраля, а 25 февраля - с 8 до 14 часов. Отделение неотложной медпомощи - все дни с 8 до 20 часов.

Компьютерную томографию (КТ) легких будут делать 24 февраля (8-13 часов) и 25 февраля (8-14 часов) в поликлинике № 3 на улице Молодой Гвардии, 98.

Женские консультации будут открыты для пациенток в субботу, 25 февраля, с 8 до 14 часов.

Поликлиника Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии (улица Менделеева, 17) будет круглосуточно открыта в течение всех праздничных дней.

- При травмах в экстренных случаях вам окажут помощь круглосуточно в поликлинике, - сообщили представители Центра. - Экстренное травматологическое отделение стационара также работает круглосуточно, 7 дней в неделю по адресу улица Московская, 163а.

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Практически все МФЦ (в частности, в городе Кирове) не будут работать 23-24 и 26 февраля, а вот субботу, 25-го, отработают в привычном режиме.

Все праздники - с 23 по 26 февраля - будут закрыты офисы «Мои документы» Арбажского, Богородского, Верхошижемского, Даровского, Кикнурского, Кильмезского, Лебяжского, Мурашинского, Нагорского, Немского, Опаринского, Подосиновского, Санчурского, Свечинского, Сунского, Тужинского, Унинского, Фаленского и Шабалинского районов и округов.

На всякий случай напоминаем телефоны для связи: 8 800 70-743-43 и 27-27-50.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

В Кирове МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области (регистрационно-экзаменационное подразделение в переулке Химическом, 1а) будет открыто в субботу, 25 февраля, с 7.30 до 15 часов. Остальные три праздничных дня - выходные.

В МРЭО можно обращаться по вопросам регистрации транспорта, выдачи водительских удостоверений. Нужно подать заявление (предварительно записаться через госуслуги либо прийти и отстоять очередь).

Графики работы аналогичных подразделений по области опубликованы на официальном сайте Госавтоинспекции, в районных разделах.

ПОЧТА

23 февраля - выходной день для всех отделений Почты России. Почтальоны не будут разносить ни письма, ни газеты. Пенсии и пособия доставят по специальному графику, согласованному с Соцфондом.

24 февраля отделения будут работать по воскресному графику, а 25 февраля - по обычному.

- Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику, - отмечают в Почте России. - Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обо всех нештатных ситуациях на объектах коммунальной инфраструктуры рекомендуют сообщать по телефону ЕДДС (указан в квитанции за коммуналку) или по номеру 112. Это единый номер для вызова экстренных служб. Кроме того напомним:

101, 01 (со стационарного телефона) - пожарная охрана;

102, 02 (со стационарного телефона) - дежурная часть полиции;

103, 03 (со стационарного телефона) - Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации;

104, 04 (со стационарного телефона) - газовая служба.