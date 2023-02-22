«Не понимали причину боли»: кировские врачи помогли 11-летней девочке, которой никто не мог поставить диагноз

Девочка проходила обследования несколько месяцев.

Кировские врачи помогли 11-летней девочке из Нижегородской области. Юная пациентка прошла не одно обследование, но ей никак не могли поставить диагноз. Разобраться в состоянии школьницы и понять причины ее недомогания смогли только в Кировской областной детской клинической больнице.

МЕСЯЦЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВПУСТУЮ

Долгое время врачи не могли понять, что происходит с ребенком. Девочка жаловалась на тошноту, головную боль и дискомфорт в животе. Потом к проявившимся симптомам добавились рвота с кровью и зрительная аура (вспышками красного и белого цвета перед глазами - Ред.).

Диагноз «абдоминальная мигрень» врачам удалось исключить.

В течение нескольких месяцев девочка проходила всевозможные обследования. Ей пришлось девять раз перенести такую сложную процедуру, как ФГДС. Однако диагноз поставить ей так не смогли.

В надежде, что ее ребенку наконец смогут помочь, мама девочки обратилась в Кировскую областную детскую клиническую больницу.

ПОМОГ ПСИХОТЕРАПЕВТ

В Кирове школьница получила консультации педиатра, гастроэнтеролога и невролога. Затем последовал очередной курс процедур и анализов. Врачи стали подозревать абдоминальную мигрень (специфическую форму заболевания, при которой пациент страдает не от головной боли, а от болей в животе - Ред.).

Девочке провели целый комплекс обследований: лабораторные показатели неврологического спектра, видеомониторинг сна, УЗИ сосудов головного мозга и шейного отдела, МРТ головного мозга.

В итоге диагноз «абдоминальная мигрень» врачам удалось исключить. Тогда девочка получила консультацию психотерапевта.

- Мы пришли к выводу, что в здесь имеют место быть невротические реакции. После беседы с мамой выяснилось, что определенные семейные обстоятельства могли повлиять на эмоциональное состояние ребенка, что сказалось и на физическом благополучии ребенка. Стоит отметить, что за период госпитализации у нашей пациентки не было зафиксировано ни одного приступа боли. Ребенку назначили соответствующую терапию, а также семейную консультацию психолога, - рассказала заведующая психоневрологическим отделением Анна Власова.

На состояние пациентки повлияли семейные обстоятельства.

Медики отметили, что к ним в стационар довольно часто поступают пациенты с жалобами на боли, причину которых непросто понять. В некоторых случаях проблема заключается в психоэмоциональном состоянии ребенка, и, попадая в другую среду, жалобы просто сходят на нет.

В любом случае врачи советуют родителям помнить, что нельзя игнорировать жалобы своих детей. При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться за консультацией к специалистам.