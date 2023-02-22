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ЗДОРОВЬЕ22 февраля 2023 15:00

«Не понимали причину боли»: кировские врачи помогли 11-летней девочке, которой никто не мог поставить диагноз

Школьницу обследовали несколько месяцев, но причину недомоганий установить не получилось
Анастасия Николаенко
Девочка проходила обследования несколько месяцев.

Девочка проходила обследования несколько месяцев.

Кировские врачи помогли 11-летней девочке из Нижегородской области. Юная пациентка прошла не одно обследование, но ей никак не могли поставить диагноз. Разобраться в состоянии школьницы и понять причины ее недомогания смогли только в Кировской областной детской клинической больнице.

МЕСЯЦЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВПУСТУЮ

Долгое время врачи не могли понять, что происходит с ребенком. Девочка жаловалась на тошноту, головную боль и дискомфорт в животе. Потом к проявившимся симптомам добавились рвота с кровью и зрительная аура (вспышками красного и белого цвета перед глазами - Ред.).

Диагноз «абдоминальная мигрень» врачам удалось исключить.

Диагноз «абдоминальная мигрень» врачам удалось исключить.

В течение нескольких месяцев девочка проходила всевозможные обследования. Ей пришлось девять раз перенести такую сложную процедуру, как ФГДС. Однако диагноз поставить ей так не смогли.

В надежде, что ее ребенку наконец смогут помочь, мама девочки обратилась в Кировскую областную детскую клиническую больницу.

ПОМОГ ПСИХОТЕРАПЕВТ

В Кирове школьница получила консультации педиатра, гастроэнтеролога и невролога. Затем последовал очередной курс процедур и анализов. Врачи стали подозревать абдоминальную мигрень (специфическую форму заболевания, при которой пациент страдает не от головной боли, а от болей в животе - Ред.).

Девочке провели целый комплекс обследований: лабораторные показатели неврологического спектра, видеомониторинг сна, УЗИ сосудов головного мозга и шейного отдела, МРТ головного мозга.

В итоге диагноз «абдоминальная мигрень» врачам удалось исключить. Тогда девочка получила консультацию психотерапевта.

- Мы пришли к выводу, что в здесь имеют место быть невротические реакции. После беседы с мамой выяснилось, что определенные семейные обстоятельства могли повлиять на эмоциональное состояние ребенка, что сказалось и на физическом благополучии ребенка. Стоит отметить, что за период госпитализации у нашей пациентки не было зафиксировано ни одного приступа боли. Ребенку назначили соответствующую терапию, а также семейную консультацию психолога, - рассказала заведующая психоневрологическим отделением Анна Власова.

На состояние пациентки повлияли семейные обстоятельства.

На состояние пациентки повлияли семейные обстоятельства.

Медики отметили, что к ним в стационар довольно часто поступают пациенты с жалобами на боли, причину которых непросто понять. В некоторых случаях проблема заключается в психоэмоциональном состоянии ребенка, и, попадая в другую среду, жалобы просто сходят на нет.

В любом случае врачи советуют родителям помнить, что нельзя игнорировать жалобы своих детей. При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться за консультацией к специалистам.

Красота и здоровье