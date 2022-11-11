Евгений Сесюков: «Избавляем от осенней хандры с помощью граффити»

Евгений Сесюков – один из основателей «Фантазариума». Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

В Кирове открыт арт-полигон, едва ли не единственный в России. На нем вы можете вдоволь рисовать краской из баллончиков, и вам за это ничего не будет. Где находится мекка для любителей порисовать на стенах? И как быть тем, кто хочет, но еще не умеет этого делать? Корреспондент «КП» испытала на себе кировский арт-полигон, который находится на Спасской, 67д, в действии.

«ЗАЦЕПИВШИСЬ ЗА ПЕНЬ, ПРОСТОЯЛ ВЕСЬ ДЕНЬ»

Иду в центре Кирова по Спасской. Люди торопятся по делам, лица сосредоточенные. Сворачиваю во двор и оказываюсь на территории Кировского станкостроительного завода. Здесь стоят его корпуса, часть которых предприятие сдает в аренду. Нужную дверь нахожу сразу - над ней всеми цветами радуги сияет надпись «Фантазариум». Разумеется, в стиле граффити. Значит, мне сюда.

Захожу внутрь и мгновенно выпадаю из реальности. Стены и потолки на этажах, межлестничное пространство - все расписано настолько художественно, что не покидает ощущение, будто попал в музей.

Это раньше словом «граффити» называли древние надписи магического и бытового характера. Сегодня сделанные от руки рисунки на стенах утратили первоначальное значение. Сейчас это искусство.

- Это арт-галерея, как мы ее называем, - улыбается вышедший мне навстречу из недр «Фантазариума» Евгений Сесюков.

Надпись рядом с этой инсталляцией: «Не трогай руками лицо». Это и про коронавирус, и про то, чтобы не ломали. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

Несколько лет назад он арендовал в этом заводском корпусе небольшое помещение под художественную мастерскую. Вспоминает, что мрачные обшарпанные стены не давали покоя.

- Начал вместе со знакомым понемногу раскрашивать их. И однажды возникла идея раскрасить здесь все! Руководство завода оказалось не против. Чтобы добраться до потолков, высота которых четыре с половиной метра, сделал деревянную конструкцию на колесах. Так и рисовали, передвигая ее. За два месяца мы освоили первый лестничный пролет.

Название новому пространству придумал брат Евгения Александр. Он же сочинил легенду, которая гласит, что Фантазариум - это планета, населенная фантазоидами и другими непонятными существами. Она является центром далекой галактики, излучая бесконечную радость и фантазию.

- 25 января 2019 года мы открылись, приехало местное телевидение. А спустя несколько месяцев металлическую дверь, перекрывавшую коридор и отгораживавшую заводские помещения от арендаторов, передвинули по коридору вглубь здания. И нам открылось новое пространство. Мы принялись осваивать его. С тех пор дверь периодически переставляют все дальше и дальше, освобождая место для публичного посещения и арендаторов помещений. Так что я уже не успеваю осваивать территорию, - смеется Евгений.

Под кистью, точнее, баллончиком мастеров помещения оживают и расцветают. Идем по бесконечно длинным коридорам «Фантазариума», и я, как турист на улице, поворачиваю голову то налево, то направо, рассматривая разноцветные настенные росписи и многочисленные арт-объекты. Между тем под потолком тоже таится немало интересного. Например, те самые жители планеты - фантазоиды, коих здесь уже около 80.

- Точную цифру мы держим в секрете, потому что предлагаем нашим посетителям пройти квест - найти и сосчитать всех фантазоидов. За правильный ответ даем приз, - поясняет мой экскурсовод.

Еще одна любимая тема авторов арт-галереи - зашифровывать в настенных росписях различные мемы. Например, один пролет полностью оформлен цитатами из интернета на тему лени.

- Мне больше всего нравится вот эта: «Зацепившись за пень, простоял весь день». Стимулирует к действию, - смеется Евгений.

Другая стена посвящена словам-прилипалам «это самое», «короче», «без проблем» и т.д. Кстати, это проект одного школьника, ставшего победителем конкурсов эскизов по заданной теме. Основатели «Фантазариума» часто устраивают такие состязания в соцсетях. Победители получают право воплотить свои проекты в жизнь в стенах галереи.

ПАУКИ ИЗ ЗОНТОВ

Евгений подсвечивает телефоном один из закоулков «Фантазариума». Здесь, поднявшись по лестнице, можно забраться в небольшой отсек и по стрелочкам пройти минутный квест, чтобы прочитать одну из блестящих фраз знаменитого сыщика Шерлока Холмса.

Гигантские пауки, собравшиеся под потолком, выглядят мерзко, но эффектно. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

Другая лестница ведет в фукси-холл. Бывшая лифтерная и вправду раскрашена в яркий пурпурный цвет, который мгновенно поднимает настроение.

- Мы поставили здесь беседки, но в них начала собираться молодежь с гитарами, посетители стали опасаться заходить сюда. Пришлось убрать. Сейчас в фукси-холле можно ознакомиться с легендой «Фантазариума», потрогать разные инсталляции из детских игрушек. Нам их приносят много. Один раз оставили два мешка целых, неломаных трансформеров, каждый стоит от 2 тысяч рублей. Наверное, взрослые играли в них.

Арт-объекты в галерее - на каждом шагу. Авторам нравится дарить новую жизнь старым вещам - создают из них композиции, порой неожиданные.

- На что похоже? - останавливает меня мастер, показывая на абстрактную композицию в раме.

- На мозги?

- Близко. Инсталляция называется «Лапша с экрана».

По мнению мастера, сила столь простого искусства кроется в том, что каждый видит в нем свое.

В числе самых заметных объектов «Фантазариума» - гигантские пауки, собравшиеся под потолком. Выглядят они мерзко, но эффектно. Сделаны из зонтов, точнее, их металлических стержней и спиц. Евгений говорит, что и сейчас рады принять зонты в дар - пауков должно быть еще больше.

Также в ход идут сковородки, столовые приборы, компьютерные мониторы и даже сиденья унитазов. При открывании последних обнаруживаются неожиданные вещи, например, бумажные банкноты. Этот фокус особенно нравится детям.

Разного возраста школьники - частые посетители галереи. Конечно, их притягивают яркость пространства, свобода. Часто это наносит определенный ущерб.

- Вот это лицо фантазоида во всю стену я начал делать в 2020 году, когда всех высадили на карантин из-за коронавируса, - показывает Евгений на изображение жителя необычной планеты сочного красного цвета. - У нас тогда скопилось множество игрушек. Я пришел и стал делать из них инсталляцию. Они все прикручены к стене, которая здесь выполнена из гипсокартона. Это, к сожалению, ненадежно – дети часто отрывают игрушки. Приходишь утром - валяются на полу. Ну, берешь шуруповерт и возвращаешь на место. Специально сделал надпись рядом с этой инсталляцией: «Не трогай руками лицо». Это и про коронавирус, и про то, чтобы не ломали.

Об этом же сообщают правила «Фантазариума»: «Не шуми, не сори, ничего не ломай». И на стенах здесь не рисуют - для этого есть арт-полигон. По словам устроителей, единственный в России.

СТЕНУ ЗАКРАШИВАЛИ 200 РАЗ

Евгений отпирает металлическую дверь, и мы оказываемся в святая святых «Фантазариума» - на арт-полигоне. Кроме стола и пары стульев в большом зале, кажется, ничего нет. Голые стены расписаны от пола до потолка. Но одна - чистая, белая. Вдоль нее - мощная вытяжка. Ясно, рисовать будем здесь.

Надеваю выданные мне защитный комбинезон и заодно маску, чтобы не надышаться парами краски, натягиваю на руки перчатки. Ну, что ж, к барьеру, в смысле - к стене.

Волнуюсь, как перед прыжком в воду, потому что впервые в жизни буду рисовать краской из баллончика. Еще ничего не умеешь и толком не знаешь, а она уже вылетает на стену. Не хочется испортить картину!

Что рисовать? Евгений предлагает граффити в виде букв моего имени. Скромно соглашаюсь. Мастер быстро наносит на стену контуры, которые потом мы чуть ли не час раскрашиваем вместе. Это только кажется, что граффити - простое искусство. Как держать баллончик, как не допускать подтеков, как сделать темнее или светлее рисунок, а еще обводочки, кружочки и капельки... Кажется, сколько цветов краски, столько и нюансов.

К концу мастер-класса у меня дрожат пальцы правой руки, сжимавшей очередной баллончик. Но главное - это распустившаяся внутри радость от свободы творить.

- Обычно к нам родители приводят своих детей и говорят одно и то же: «Ребенок все время пытается рисовать на обоях!» А здесь рисовать на стенах можно. Здесь творческая энергия выходит, - улыбается Евгений.

Вот такое граффити в результате получилось у нашего корреспондента. Фото: Евгений СЕСЮКОВ.

По его словам, такого граффити-полигона нет нигде в стране.

- В Екатеринбурге есть школа граффити. Там участники семь занятий рисуют на бумаге, два последних - на стене на улице. В Москве две подобные школы есть. А у нас арт-полигон прямо в здании. Это очень круто!

1 ноября исполнился год, как братья Сесюковы открыли этот арт-полигон. Признаются, что не ожидали такого большого интереса и спроса со стороны кировчан и гостей областной столицы. Более того, испытавшие себя на арт-полигоне посетители стали рассказывать своим знакомым о необычном месте.

- Сарафанное радио оказалось для нас самой действенной рекламой, - признаются братья.

Сюда приходят семьями, компаниями и целыми классами.

- Мы специально для каждой группы делаем раскраску - графический рисунок, например, трамвай, и каждый участник раскрашивает свой участок, - рассказывает Евгений. - В прошлую субботу к нам приехали больше 100 человек. Их привезло турагентство. Мы разделили туристов на группы, и они по очереди рисовали. Все поучаствовали! Следующая суббота тоже занята - приедет рисовать группа туристов из Сыктывкара. После них - целый класс одной кировской школы, потом другой. Приезжают к нам и корпоративные команды. Только рисуют, без застолий. Иногда в конце занятия взрослые закажут пиццу с соком для детей. Ребята перекусят - и по домам.

Но перед этим все участники получают на память о посещении «Фантазариума» сувениры - отработанные баллончики, раскрашенные мастерами вручную. Еще здесь выдают необычные сертификаты - разрисованные виниловые пластинки.

- Это же интереснее, чем обычные бумажные, - поясняет Евгений. - А из обложек этих пластинок делаю трафареты для раскраски стены. У них удобный формат, плотный картон. Так что все идет в дело.

Ну, а после того, как посетители покинут арт-полигон, их сфотографированные настенные росписи закрашивают белой краской - готовят стену для следующих клиентов. По подсчетам Евгения, ее закрашивали около 200 раз. «На ней слой краски - уже полсантиметра», - говорит он.

«ДАЮ СВОБОДУ ТВОРЧЕСТВУ»

Здесь можно не только от души порисовать. Желающие могут пройти мастер-класс по граффити, а то и целый курс. Первый поток стартовал в сентябре.

Бывшая лифтерная и вправду раскрашена в яркий пурпурный цвет. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

- Когда взяли у завода помещение в аренду, сразу появилась мысль о мастер-классах. Провели первые занятия, людям понравилось. Отлично! Вскоре решили провести целый курс по обучению граффити.

Сегодня основы настенных росписей осваивают 12 школьников, рисуют и на бумаге, и на стене.

- Я не учу стандартному граффити, никакой теории по истории искусства. Даю свободу творчеству, - признается Евгений. - Вместе с ребятами разбираем иностранные подписи, которые часто рисует молодежь на улицах, не зная, что они обозначают. И я объясняю, что лучше сделать в разрешенном месте полноценный рисунок и под ним поставить свою, не скопированную из интернета подпись. Кстати, ко мне на курс ходит мальчик, он живет с родителями за городом. Они разрешили ему разрисовать забор вокруг своего дома изнутри, и он там спокойно рисует.

Сам Евгений еще с детства подписывает свои работы русскими буквами СИБ. Вспоминает, что по молодости тоже, бывало, делал рисунки на общественных стенах, но с возрастом поменял образ мыслей. Выучился на дизайнера, окончив Камский институт в Набережных Челнах, и вернулся в родной Киров. Принялся рисовать под заказ.

- Заказывают картины на абстрактные темы. Часто организации просят расписать их заборы или здания. Кафе заказывают роспись интерьера. Или уже готовые эскизы дают, или я свою тему делаю. Второе мне нравится больше. Например, мне заказали оформить торец пятиэтажки возле нового путепровода в Чистых прудах. С удовольствием отрисовал свой эскиз. До сих пор картина держится.

Арт-объекты в галерее - на каждом шагу. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

Евгений убежден, что главное - направить творческую энергию ребят в правильное русло.

- На моем курсе занимаются способные ребята. Пришли, потому что хотят разнообразить свою жизнь, заняться тем, что интересно. Одна девочка начала ходить без ведома родителей. Когда встал вопрос об оплате, пообщался с ними, показал им рисунки девочки. Они увидели, что ребенок действительно способный. Все, учится у нас дальше.

Занятия на курсе продлятся до марта. Итоговой работой для каждого молодого творца станет рисунок в стенах «Фантазариума». Так сказать, доска почета. Организаторы арт-галереи намерены развивать проект дальше - обсуждают возможности сотрудничества с технопарком «Кванториум» в Кирово-Чепецке. В планах также - устройство граффити-маркета.

- В «Фантазариум» каждый день приходят люди, особенно много по выходным. Приходят целые семьи с детьми, и это классно, - говорит Евгений. - Им здесь очень интересно, потому что все необычно, непредсказуемо плюс вход бесплатный. Можно потрогать экспонаты, пофотографироваться и сколько угодно времени тут провести. Осенью наши краски многим поднимают настроение!

ДОСЛОВНО

«Почему родители приводят к нам своих детей? Говорят нам одно и то же: «Ребенок все время пытается рисовать на обоях!»