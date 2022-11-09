Киров в конкурсе городов России обходит Москву и Казань, но уступает Калининграду и Архангельску

Голосование за самый привлекательный город продлится до 30 декабря. Фото: Антон МАМАЕВ.

В России продолжается конкурс «Город России – национальный выбор». В голосовании участвуют 83 административных центра всех регионов страны.

На 9 ноября Киров занимает 73 строчку в рейтинге, за него проголосовали более 900 человек. Наш город обошел столицу: Москва на 74 месте (894 голоса), но отстал от Санкт-Петербурга, который находится на 56 строчке (1712 проголосовавших). Позади остались Казань, Тверь, Сыктывкар и Пермь.

Обошли Киров Владивосток, Уфа, Ярославль, Екатеринбург, Петрозаводск, Кострома, Нижний Новгород, Магадан и другие города.

Первое место в рейтинге сейчас занимает Владивосток – за него проголосовали более 313000 человек. На второй строчке Севастополь – более 148000 голосов, замыкает тройку лидеров Нальчик (91286 голосов).

Конкурс «Город России – национальный выбор» проводится ежегодно с 2012 года. Лучшие города выбираются путем народного голосования на сайте проекта.

– Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, формирование гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России, – сообщается в описании конкурса.

Интересно, что за всю историю проекта дважды становились победителями Чебоксары (2013 и 2019 годы) и Смоленск (2012 и 2020 годы).

Кировчане могут отдать свой голос за любимый город на сайте проекта. 30 декабря в 15.00 по московскому времени будут подведены итоги конкурса.