Прогноз погоды на ноябрь 2022 в Кирове: постоянный снежный покров и арктические вторжения

С 21 по 30 ноября в Кирове практических ежедневно будет идти снег, местами с дождем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ноябре в Кировской области ожидаются арктические вторжения. Не исключено также и формирование постоянного снежного покрова. Подробнее о погоде в последний месяц осени рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове».

ТЕПЛЕЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ НОРМЫ

Средняя температура воздуха в ноябре на территории региона окажется на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Так, в первой декаде месяца будет заметно теплее, чем в прошлом году. Столбик термометра ночами не опустится ниже 0…-4 градусов.

Количество осадков ожидается меньше привычных значений на севере области и около нормы - на юге. Причем значительная их часть выпадет в начале месяца. К примеру, в первые три дня ноября в южной части региона уже прошли обильные дожди, переходящие в снег.

К концу первой декады осадки в области прекратятся. Кроме того, после 11 ноября метеорологи-любители прогнозируют первое вторжение арктического воздуха. В связи с этим есть вероятность похолодания до -7, а позднее и до -10 градусов. Кроме того, по всей территории Кировской области может установиться снежный покров.

В КОНЦЕ НОЯБРЯ ОЖИДАЮТСЯ СНЕГОПАДЫ

Во второй декаде месяце температура воздуха и количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Уточняется, что возможен прирост высоты снежного покрова.

Что касается третьей декады, то на территории Кировской области возрастет вероятность арктических вторжений. Осадков выпадет больше нормы.

Согласно прогнозам Gismeteo.ru, с 21 по 30 ноября в Кирове практических ежедневно будет идти снег, местами с дождем. Дневные значения температуры воздуха составят от +1…до -4 градусов. Ночами ожидается от -1 до -5 градусов.

СПРАВКА «КП»

По-настоящему зимним ноябрь в Кировской области стал в 2016 году. Тогда среднемесячная температура была ниже многолетних значений на 4 градуса.

В 2021 году месяц оказался теплым и влажным. В первой декаде столбик термометра достигал +6…+8 градусов. Как уточнили метеорологи-любители, показатели были близки к рекордным значениям.