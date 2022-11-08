В Кировской области действует бесплатный проезд для детей военнослужащих

Фото: Услугу детям участников спецоперации в МФЦ оформляют без очереди. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МФЦ Кировской области начали выдавать транспортные карты детям военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что по инициативе губернатора Александра Соколова, с 31 октября 2022 года дети участников спецоперации имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте на межмуниципальных маршрутах. Транспортные карты можно оформить в МФЦ городов Вятские Поляны и Котельнич, а также Белохолуницкого, Юрьянского, Мурашинского, Верхнекамского, Малмыжского, Немского, Нолинского, Омутнинского, Советского, Сунского, Яранского, Оричевского, Верхошижемского, Куменского, Опаринского районов. Помимо этого можно обратиться и в МФЦ ЗАТО Первомайский, пгт Мурыгино Юрьянского района, г. Сосновки и пгт Красные Поляны Вятскополянского района, с. Мураши, поселков Лесное и Рудничный, села Лойно Верхнекамского района, с. Калинино Малмыжского района, пгт Восточный и пгт Песковка Омутнинского района.

В Кирово-Чепецке и Слободском карту можно оформить в претензионном центре «Единого расчетно-кассового центра «Город».

Для получения транспортной карты необходимо предъявить удостоверение на право получения мер дополнительной социальной поддержки.

ВАЖНО

Удостоверение выдается детям возрасте от 14 до 18 лет, а также законным представителям ребенка от 0 до 18. Для их получения также необходимо обратиться в МФЦ. При этом необходимо предъявить:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- справку из военкомата, выданную не ранее чем за месяц до обращения;

- фотографию ребенка.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием в МФЦ можно на официальном сайте моидокументы43.рф, а также по телефонам 8 (800) 707-43-43 и 27-27-50.