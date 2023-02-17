В Кирове полиция разыскала двух 15-летних школьниц, которые «прикурили» от Вечного огня

Это уже не первый случай в Кировской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 16 января, в паблике «Злой кировчанин» выложили видео, на котором две 15-летние девушки «прикурили» от Вечного огня. Подростки сами сняли происходящее на камеру и выложили в свой telegram-канал.

«ВОПИЮЩЕЕ НЕУВАЖЕНИЕ»

Этим инцидентом сразу же заинтересовалась многие ведомства. По поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока, начались доследственные проверки. Также ситуацию взяли на контроль в региональном Следкоме.

В скором времени полиции удалось установить личности несовершеннолетних вандалок. Ими оказались 15-летние жительницы областного центра.

Также по поводу случившегося дала свой комментарий заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

- Это поступок вопиющего неуважения, ведь Вечный огонь является памятью падших солдат. Хотелось бы обратиться ко всем родителям с просьбой доносить до своих детей важность памятных событий и просить их с уважением относиться к мемориалам, - написала Светлана Витальевна в своих соцсетях. Зампред также напомнила, что родителям придется понести наказание за проступок детей.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Ранее мы рассказывали, что 20 марта 2021 года группа молодых людей устроила танцы у вечного огня в парке Победы и выложила все это в социальные сети. Полиция установила их личности и провела с родителями и подростками профилактические беседы.

Также известен случай, когда летом 2020 года две девушки сушили свою одежду после дождя, действия произошли в том же парке. По итогу виновницам выдвинули обвинения по статье УК РФ «Вандализм».