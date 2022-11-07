Избежать трагедии: в Кировской области предпримут ряд мер после череды несчастных случаев с погибшими людьми

На минувшей неделе в Кировской области произошли трагические события, унесшие жизни детей и взрослых. Коллаж: Анастасия Калашникова

На минувшей неделе в Кировской области произошел ряд трагических событий, в которых погибли дети и взрослые. Глава региона Александр Соколов дал указание провести мероприятия, которые помогут снизить риск повторения несчастных случаев в дальнейшем.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

В Пижанке водитель «восьмерки» въехал в группу школьников. В результате погибла 14-летняя девочка и серьезно пострадал 13-летний подросток. Губернатор предложил следующие меры:

- провести профилактические беседы с потенциальными пьяными водителями. Здесь необходима помощь местных: как правило, в небольших поселениях жители знают друг о друге все – в том числе о пагубных привычках своих соседей;

- усиление работы по безопасности на дорогах: тесты на алкоголь, проверки документов, контроль исправности транспорта. Глава региона уже договорился о проведении таких мероприятий с главой УМВД по области. Акция будет регулярной, а не разовой;

- изучение маршрутов до школ и учреждений допобразования на предмет безопасности пути. Здесь также нужна поддержка местного населения. Так, в Опаринском районе работает добровольная народная дружина: патрулирует улицы, общается с людьми, рассказывает правила безопасности на дорогах. Такую практику нужно тиражировать, подчеркнул губернатор;

- профилактические родительские собрания и внеклассные мероприятия, инструктажи по правилам безопасности на дорогах. Взрослых также просят обеспечить детей светоотражателями на верхней одежде.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРЫ

В деревне Чуваши в Кирово-Чепецком районе на минувшей неделе случился пожар, который унес три жизни. Погибли два маленьких ребенка и их отец.

- Всем компетентным органам необходимо брать ситуацию под контроль. Нужны не только стандартные меры, - прокомментировал Александр Соколов.

Трагедии на минувшей неделе произошли не только в нашем регионе. Однако реагировать на них стоит всем. В костромском ночном клубе «Полигон» произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек. После случившегося в увеселительных заведениях Кировской области прошли проверки. По результатам профилактических визитов в нескольких местах выявили грубые нарушения. В скором времени организации ждет ликвидация.

- В вопросах безопасности нет мелочей! Всем необходимо быть бдительными, - подчеркнул глава региона.