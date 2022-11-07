Главные новости в Кирове с 31 октября по 7 ноября: гибель двух детей в пожаре, смертельное ДТП с группой школьников, снижение налоговых ставок для предпринимателей, объединение фондов помощи мобилизованным

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 7 ноября, за окном от 0 до -2 градусов, пасмурно, вечером возможен дождь со снегом, ветер - до 10 м/с. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить основные события ушедшей. К сожалению, большая часть из них - печальная.

ГИБЕЛЬ РЫБАКОВ НА ВЯТКЕ

В позапрошлую субботу в Оричевском районе на Вятке перевернулось судно с четырьмя рыбаками. Добраться до берега живому удалось только одному из них. Тело еще одного мужчины выбросило водой на сушу. Еще двоих не нашли.

Как стало известно в минувший понедельник, во время осмотра рыболовной снасти кто-то нарушил центровку судна, оно стало набирать воду и затонуло. Центральное МСУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту трагедии. Виновному (или виновным) предстоит ответить за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более человек. Проводятся следственные действия.

СБИЛИ ГРУППУ ШКОЛЬНИКОВ

Трагедия случилась в Пижанском районе вечером 31 октября. По данным Госавтоинспекции, мужчина на «семерке» решил обогнать грузовик справа и выехал на обочину. Там он сбил, не разглядев в темноте, четырех ребят, затем влетел в попутную машину, после чего съехал в кювет и поспешно покинул автомобиль. Вскоре его задержали, и оказалось, что 28-летний водитель был пьян, а также не имел прав.

В результате аварии погибла 14-летняя девочка. Еще один подросток, 13-летний мальчик, попал в больницу с полученными травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя водителю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ДВА ФОНДА, ПОМОГАЮЩИХ МОБИЛИЗОВАННЫМ, ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ

В Кировской области попавшим под частичную мобилизацию помогают две благотворительных организаций: «ZA Вятку» и «Все для Победы». Первую создали для помощи и оснащения контрактников и мобилизованных. За время работы они собрали 100 миллионов рублей, которые хотят потратить на оборудование и вещи для военнослужащих. Вторая организация работает с февраля 2022 года и собрала около трех миллиардов рублей. Средства ушли на помощь народным ополчениям ЛНР и ДНР и их мирному населению. С недавних пор они помогают и мобилизованным. Сейчас два фонда объединились для наибольшей эффективности усилий.

ПОЖАР С ТРЕМЯ ПОГИБШИМИ

На минувшей неделе пожар в Кирово-Чепецком районе унес несколько жизней. Огонь вспыхнул в одном из жилых двухквартирных домов, отчего - неизвестно. В результате трагедии погибли два маленьких ребенка и, предположительно, их отец. Пожар тушили на протяжении нескольких часов четыре расчета.

По факту трагедии областной Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Региональная прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит действия или бездействие органов системы профилактики. Она же контролирует ход расследования.

ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Соответствующий законопроект выдвинут на рассмотрение в региональное ОЗС. Согласно ему, для малого и среднего бизнеса предлагается установить список налоговых льгот по УСН на ближайшие годы. Так, к примеру, социально ориентированные некоммерческие организации будут уплачивать 1% с прибыли и 5% с доходов. Для невосстановившихся после коронавируса сфер бизнеса, поставщиков продуктов питания и напитков - 3% и 7,5% соответственно. У бизнеса, применявшего ЕНВД, в том числе с другими системами налогообложения, а также обрабатывающего производства - свои правила с учетом числа сотрудников. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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