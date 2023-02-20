Деньги в районы, на дороги и в школы: что дополнительно профинансируют из областного бюджета

Депутаты обсудили первые изменения бюджета-2023. Фото: Законодательное собрание Кировской области

16 февраля состоялось первое пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области в 2023 году. «Комсомолка» рассказывает о главных решениях парламентариев.

БЮДЖЕТ 2023: ПЕРВЫЕ ПОПРАВКИ

Депутаты рассмотрели первые поправки к областному бюджету текущего года. Нужно было распределить 5,1 миллиарда рублей. 2/3 из них - социальные расходы. Так, 2,2 миллиарда рублей направили на образование. Еще на 2 миллиарда рублей вырос дорожный фонд.

- Мы согласовали увеличение заработных плат всем сотрудникам бюджетных организаций, - комментирует депутат Татьяна Ердякова. - Выделили средства на оснащение школ - 300 миллионов. 100 миллионов - дополнительно на проекты по поддержке местных инициатив, за счет них еще 90 проектов будут обеспечены денежными средствами, и люди смогут улучшить благоустройство вокруг своих домов.

Председатель Заксобрания Роман Береснев отмечает ряд других важных социальных решений.

- Поправками мы решаем вопросы безопасности наших образовательных учреждений, направляя на эти цели порядка 300 миллионов рублей, - подчеркивает спикер ОЗС. - Крайне важными являются поправки, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. Более 56 миллионов рублей направляется на три вида льгот, которые на сегодняшний день уже введены для этой категории граждан.

ПРОЕКТЫ И СМЕТЫ

Говорили и о проектно-сметной документации (ПСД). Без разработки ПСД нельзя начать крупное строительство или капремонт объекта. От таких документов напрямую зависят стоимость и сроки работ, безопасность будущих строений, возможности получения федерального финансирования.

Уже не раз сообщалось о низком качестве ПСД, подготовленной в районах Кировской области. Пока квалифицированных специалистов для такой работы не хватает.

- Нехватка специалистов - ключевой фактор того, что у нас переносятся сроки и срываются объекты строительства, - считает депутат Равиль Нургалеев.

Депутат высказался о важности дополнительного обучения муниципальных служащих.

Задача на будущее - создать единого регионального (гос-) заказчика на строительство и реконструкцию объектов. По словам Романа Береснева, нужно ужесточать процедуры, чтобы сметы готовились качественно, а экспертизы проводились быстро.

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Молодым педагогам установили разовую социальную выплату. Ничуть не лишняя инициатива в Год педагога и наставника.

Начинающие специалисты, уехавшие работать на селе, смогут получить по 200 тысяч рублей (в поселках городского типа и малых городах - 150 тысяч рублей, в городских округах - 100 тысяч). Важное условие - нужно заключить договор и гарантировать свою работу в течение трех лет.

Выплаты молодым учителям устанавливали и ранее, но меньшие и по другому механизму. Как рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева, ежегодно меру поддержки получают порядка 250 человек.

- Молодые педагоги остаются в учреждениях, - заверяет министр. - Это хороший стимул для специалистов прийти в школы и там закрепиться.

По предварительным подсчетам, в нынешнем году поддержку смогут получить 40 сельских учителей, 50 педагогов из малых городов и 145 специалистов, работающих в городских округах.

КАКИЕ ЕЩЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ?

Областной бюджет пополнился следующими статьями:

+117,6 миллиона рублей на расселение аварийного жилья;

+100 миллионов рублей на физкультурно-оздоровительные комплексы в Пижанском и Белохолуницком районах;

+50 миллионов рублей на соцвыплаты некоторым категориям медиков;

+47 миллионов рублей на многопрофильный центр в Озерках (МФЦ, служба занятости, соцзащита);

+40 миллионов рублей на ремонт аэропорта «Победилово».

- Около 2 миллиардов рублей выделено на социальную сферу - на повышение зарплат учителям, другим категориям педагогических работников, врачам. Считаю, что это очень важно для данных категорий. Таким образом мы выполняем указ Президента, - добавил депутат Законодательного Собрания Никита Соломенников.