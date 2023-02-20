Прогноз погоды в Кирове и области на 20-24 февраля: минимум снега и морозы в День защитника Отечества

Снега на рабочей неделе будет немного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя принесет в Киров и районы Кировской области незначительное потепление. Исключением станет четверг, 23 февраля. Подробнее читайте в нашем материале.

Понедельник, 20 февраля

В Кирове: температура воздуха -10… -12 градусов, ветер восточный скоростью 5-10 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица.

По области: днем -8… -13 градусов, небольшой снег. Переменная облачность, восточный и юго-восточный ветер скоростью до 10 метров в секунду.

Вторник, 21 февраля

В Кирове: облачно с прояснениями. Ночью до -18 градусов, днем -8… -10 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается минимум снега, днем осадков будет больше. Сохранится гололедица.

По области: ночью при прояснениях до -25 градусов, днем -7… -12 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Возможен снег, а на дорогах - гололедица.

Среда, 22 февраля

В Кирове: погода облачная. Ночью до 18 градусов мороза, днем 9-11 градусов ниже ноля. Ночью ветер северо-восточный, днем - северный (до 9 метров в секунду). Ночью может пойти снег, а вот днем осадков не прогнозируют.

По области: ночью до -19 градусов, днем 7-12 градусов мороза. Ветер северный и северо-восточный (до 8-9 метров в секунду). Снега будет немного.

Четверг, 23 февраля

В Кирове: ночью до -20 градусов, днем около -14 градусов. Ветер северо-западный без сильных порывов, осадков тоже не ожидается.

По области: погода облачная с прояснениями. Может похолодать сильнее, чем в Кирове. Ветер скоростью 2-3 метра в секунду, но с порывами до 7 метров в секунду. Вероятно, без снега.

Пятница, 24 февраля

В Кирове: ночью до 17 градусов мороза, днем - до -11… -14 градусов. Ветер западный скоростью до 3 метров в секунду.

По области: -12… -15 градусов. Небольшой снегопад ночью. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду.