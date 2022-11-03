День народного единства-2022: как будут работать больницы и социальные учреждения в Кирове в праздничные дни

Поликлиники будут работать в режиме выходного дня, но в экстренных случаях кировчане смогут обратиться в медучреждения. Фото: Ксения Высотина

Близятся длинные выходные, связанные с празднованием Дня народного единства. «Комсомолка» узнала, как будут работать больницы и соцслужбы с 4 по 6 ноября.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Как сообщили в областном Минздраве, поликлиники города будут работать по графику выходного дня. В полном объеме будут оказывать медпомощь в стационарах. «Скорая помощь» и санавиация будут работать в режиме повышенной готовности.

В экстренных случаях кировчане смогут обратиться:

- при общих травмах: в областную травматологию (Киров, ул. Менделеева, 17);

- при заболеваниях глаз: взрослые – в Кировскую клиническую офтальмологическую больницу (Киров, Октябрьский проспект, 10а), дети – в приемный покой Кировской областной детской клинической больницы (Киров, Менделеева, 16);

- за стоматологической помощью: взрослые – в Кировский клинический стоматологический центр (Киров, Карла Либкнехта, 92) ежедневно с 07.30 до 20.00, дети – на Производственную, 8;

- за наркологической помощью: приемный покой Кировского областного наркологического диспансера (Киров, Студенческий проезд, 7) круглосуточно.

В выходные и праздники также продолжат работать «горячие линии»:

- 8 (8332) 45-53-70, 78-34-17– областной наркологический диспансер;

- 8 800 222 17 32 – телефон доверия Центра психиатрии и психического здоровья для лиц, находящихся в острых кризисных ситуациях;

- 8 (8332) 40-80-22 – Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов.

Подробные графики работ больниц можно узнать на их сайтах.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения будут работать 3 ноября с 08.00 до 16.00. 4, 5 и 6 ноября они закроются на выходные дни.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что стационарные отделения соцучреждений продолжат работать в полном объеме. Пожилые кировчане и люди с ограниченными возможностями смогут получать помощь специалистов: соцработники и сиделки останутся рядом со своими подопечными и будут выполнять обязанности в прежнем режиме.

В праздники продолжит работу круглосуточная горячая линия по вопросам социального обслуживания населения 8-800-201-21-09.

Стоит помнить, что без выходных и перерывов работает пункт обогрева, принимающий всех нуждающихся. Он находится по адресу: Киров, Сплавная, 29.