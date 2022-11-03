День народного единства-2022: какие мероприятия пройдут 4 ноября в Кирове

Для кировчан подготовили обширную программу: концерты, викторины, часы патриотизма и многое другое. Фото: admkirov.ru

4 ноября в Кирове и области будет отмечаться День народного единства – всероссийский праздник. К этой дате учреждения культуры подготовили обширную развлекательную программу – как очную, так и в оффлайн-режиме. Всего пройдет около 50 мероприятий. «Комсомолка» узнала, куда сходить и на что посмотреть в праздничные дни и в их преддверии.

ЧАСЫ ИСТОРИИ И УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Библиотеки города подготовили обширную программу на разные дни перед и после праздничной даты. К примеру, библиотека №3 приглашает посетить психологический тренинг с арт-практикой «Единство в нас». Посвященные патриотизму уроки и часы проведут библиотеки №7, 13 и 14. А в поселке Ганино состоится патриотический квест.

«Пушкинка» приглашает посетить кинолекторий на тему «Как вятская земля переживала смутное время», а также интерактивные беседы. Библиотека №19 проведет беседу с показом мультфильмов для дошкольников и познавательную программу для среднего школьного возраста. Гости библиотек №13 и 27 поучаствуют в викторинах для всех желающих. А в ДК поселка Захарищевы пройдет выставка рисунков.

КОНЦЕРТЫ

Множество концертов с участием любительских творческих коллективов и артистов состоятся в течение недели. Так, 3 ноября гостей приглашают Центр культуры и спорта «Костино» и ДК в Бахте. 4 ноября концерты пройдут в ДК «Россия», «Маяк», ЦД «Радужный», ДК в Сидоровке, Дороничах, городском клубе ветеранов. В Доме культуры в Порошино концертная программа состоится 7 ноября. Словом, будет куда сходить.

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

Если же идти никуда не хочется, можно поучаствовать в мероприятиях, которые пройдут в соцсетях. Так, в группе ДК «Космос» запланирована серия интерактивных публикаций. Библиотеки №13, 17, 19 в информационных постах расскажут о народах России, праздничной дате, ее истории и традициях. Библиотека №15 в своем паблике проведет виртуальное путешествие по маршруту Нижегородского ополчения 1612 года о героях Смутного времени, а также онлайн-игру на знание пословиц и поговорок.

Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.