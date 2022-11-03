В Кировской области могут снизить налоговые ставки для предпринимателей

Социально ориентированные некоммерческие организации будут платить 1% с прибыли и 5% доходы за вычетом расходов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил компетентным органам разработать предложения по снижению налоговых ставок по УСН на ближайшие три года. Поручение губернатора успешно выполнили. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Для малого и среднего бизнеса в Кировской области предлагается установить следующий список налоговых льгот по УСН на ближайшие годы:

Для бизнеса, применявшего ЕНВД, в том числе с другими системами налогообложения:

- 3% - с прибыли и 7,5% - доходы за вычетом расходов. При этом на предприятии должны числиться не менее 3 наемных работников;

- 1% - с прибыли и 5% - доходы за вычетом расходов. При этом на предприятии должны числиться не менее 3 наемных сотрудников. Размер среднемесячного заработка на одного работника не должен быть ниже 3 минимальных размеров оплаты труда.

Для социально ориентированных некоммерческих организаций (кинотеатры,организации по производству изделий народных художественных промыслов, розничной торговле сувенирами и изделиями НХП):

- 1% - с прибыли и 5% - доходы за вычетом расходов.

Для невосстановившихся после коронавируса сфер бизнеса (туризм; гостиничное дело; отдых; искусство, развлечения, творчество, спорт, отдых, научные исследования; дошкольное образование, дополнительное образование, розничная торговля обувью и мехом):

- 3% - с прибыли и 7,5% - с доходов за вычетом расходов.

Для предприятий по предоставлению продуктов питания и напитков:

- 3% - с прибыли и 7,5% - доходы за вычетом расходов. При этом на предприятии должно быть не менее 3 наемных работников.

Для обрабатывающего производства:

- 3% - с прибыли и 7,5% с доходов за вычетом расходов. При этом на предприятии должны трудиться не менее 3 наемных сотрудников. Размер среднемесячного заработка на одного работника не должен быть менее 2 минимальных размеров оплаты труда.

- 1% - с дохода и 5% - с доходов за вычетом расходов. На предприятии должны числиться не менее 3 наемных работников с размером среднемесячной зарплаты не менее 3 МРОТ.

Торгово-офисные объекты в следующем году по-прежнему будут уплачивать налог на имущество в размере 1,5%. В следующие два года налоговая ставка будет повышаться на 0,1%. Исходя из этого она будет составлять 1,6% и 1,7%.

Данный законопроект рассмотрят в региональном ОЗС. Если его утвердят, то со следующего года предприниматели смогут воспользоваться налоговыми льготами.