Кировские фонды «ZA Вятку» и «Все для Победы» договорились о сотрудничестве

Сергей Крутиков, благотворительный фонд «ZA Вятку» и Валерия Черемисинова, региональное отделение ОНФ, подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: kirovreg.ru

Сегодня два благотворительных фонда «ZA Вятку» и «Все для Победы» подписали между собой соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в правительстве Кировской области, оно направлено на объединение усилий в помощи мобилизованным и добровольцам из Кировской области.

Благотворительный фонд «ZA Вятку» создали для оказания помощи в оснащении служащих по контракту, а также мобилизованных из нашего региона.

С начала работы некоммерческая организация уже собрала денежные средства в размере 100 млн рублей. На них хотят приобрести оборудование и оснащение для военнослужащих из Кировской области.

Как отметил руководитель благотворительного фонда «ZA Вятку» Сергей Крутиков, нужно объединить все усилия, чтобы помочь нуждающимся.

Благотворительный фонд Народного фронта «Все для Победы» работает с февраля 2022 года. За это время он собрал почти 3 млрд рублей. Эти денежные средства направили на помощь народным ополчениям ЛНР и ДНР. Мирным жителям также оказали помощь. С сентября некоммерческая организация также начала помогать с оборудованием для попавших под частичную мобилизацию кировчан.

Как отметила руководитель регионального отделения Народного фронта Валерия Черемисинова, два фонда объединяют усилия, чтобы сбор помощи стал эффективнее.

Помочь приобрести оснащение может каждый желающий. Для этого нужно зайти на этот сайт, найти раздел «Сбор регионов» и перечислить любую сумму.