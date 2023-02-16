В Кировской области подорожали медицинские услуги и аренда жилья

Стоимость содержания и ремонта жилья также стала выше на 2,6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировстате рассказали, как изменились цены на товары и услуги в регионе за месяц. Специалисты отметили, что в январе 2023 года жителям пришлось платить больше за билеты на поезда, ремонт квартир, отдых в санаториях и покупку продуктов.

ПОДЕШЕВЕЛИ ЯЙЦА, КРУПЫ И ЧАЙ

По данным ведомства, в январе значительно подорожали некоторые овощи. Так, стоимость огурцов выросла на 53,3%, лука - на 51,5%. Кроме того, дороже стали кондитерские изделия. Цена на кексы и рулеты поднялась на 5%, печенье - на 2,7%.

Цены на плодовоовощную продукцию в среднем увеличились на 14%. Фото: kirovstat.gks.ru

В это же время началось снижение стоимости круп и бобовых:

- гороха и фасоли - на 4,5%,

- гречневой крупы - на 3,5%,

- овсяных хлопьев «Геркулес» - на 3,1%.

Выгоднее также стало приобретать такие продукты, как куриные яйца - на 5,1%, зеленый чай - на 5,9% и черный - на 5%, соль - на 3,8%, майонез - на 3,7%, пшеничную муку - на 3,2%.

ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Среди непродовольственных товаров специалисты отметили рост цен в группе косметики и парфюмерии. К примеру, туалетная вода подорожала - на 7,7%, крем для рук - на 3,3%, шампунь - на 2,2%. При этом снизились цены на жидкое мыло - на 3,7%, дезодоранты - на 2,1%.

Если говорить о средствах связи, то дороже стали смартфоны на 3,1%, флеш-накопители USB - на 2,9%, стационарные телефоны - на 2,5%.

Аналитики отметили также рост стоимости отдельных видов одежды и обуви:

- брюки для школьников из джинсовой ткани - на 8,6%,

- туфли женские из натуральной кожи - на 2,6%,

- брюки женские из джинсовой ткани - на 2,5%,

- сорочки верхние для мальчиков дошкольного возраста - на 2,4%,

- костюмы-двойки мужские - на 2,1%.

ОТДЫХАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ СТАЛО ДОРОЖЕ

В январе 2023 года заметно подросли в цене оказываемые кировчанам услуги. В том числе, значительно дороже стал проезд в транспорте. Повысились на 27,6% тарифы на поездки в плацкартах фирменных поездов дальнего следования и на 25,4% - в нефирменных. В сидячих вагонах скоростных поездов тарифы выросли на 15,2%, в пригородных поездах - на 7,2%. Стоимость перелетов эконом-классом, напротив, стала ниже на 6,1%.

Аналитики отметили рост цен на путевки на отдых:

- поездки в Египет подорожали на 14,8%,

- в ОАЭ - на 12,6%,

- в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 9,8%,

- в Средней Азии - на 5,4%,

- в Беларуси - на 3,2%.

За санаторный отдых также пришлось платить больше на 5,8%, билеты в театры - на 5,4%, проживание в гостиницах 4-5* - на 4,1%, экскурсионные туры по России - на 3,9%, поездок на Черноморское побережье России - на 2,6%.

Изменения произошли и в группе жилищных услуг. В том числе, плата за аренду однушки стала выше на 6,4%, содержание и ремонт жилья - на 2,6%. Выше на 3,3% стала стоимость медицинских услуг.

Среди других товаров подорожали цены на мойку легковых автомобилей - на 4,9% и ксерокопирования документов - на 3,2%. Снизилась при этом плата за пересылку простой посылки внутри России на 5,2%.

Напомним, что в январе в Кировской области подешевело моторное топливо. Автомобильный бензин марки АИ-92 упал в цене на 0,7%.