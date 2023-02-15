58 классов на карантине: в Кировской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

ОРВИ и гриппом все чаще болеют маленькие кировчане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о серьезном подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ. «КП-Киров» делится актуальной статистикой.

ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН НА 14%

По итогам второй недели февраля (6.02 - 13.02) показатель суммарной заболеваемости населения Кировской области вырос еще на 14% - до 90 случаев на 10 тысяч жителей. Недельный эпидемиологический порог превышен практически на 8%.

Все больше болеет детей. Среди малышей до 2 лет эпидпорог превышен на 14%. Наибольшие темпы прироста - на 65,22% - среди школьников 7-14 лет. Это говорит о формировании очагов гриппа и ОРВИ в школах. Неудивительно, что в учебный процесс уже приостановлен в 58 классах 18 школ. Карантин введен и в 4 группах 4 детских садов.

- На вирусы гриппа пришлось 82% от всех положительных «находок», - отмечают эксперты Роспотребнадзора. - Среди вирусов гриппа доля вируса гриппа В увеличилась до 74,5%. Отмечаются также случаи заболевания РС-вирусами и риновирусами.

ЕЩЕ ДВЕ СМЕРТИ ОТ КОВИДА

Что касается новой коронавирусной инфекции, за неделю такой диагноз поставили 148 жителям Кировской области, из них почти каждый пятый - несовершеннолетний. Показатель заболеваемости вырос практически до 12 случаев на 100 тысяч населения.

По данным официального федерального портала стопкоронавирус.рф, 4-5 февраля в Кировской области отмечались новые летальные случаи заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии от «короны» скончались 1 099 кировчан. При этом Кировская область остаётся в «жёлтой» зоне угрозы (это далеко не худшая оценка ситуации по сравнению с другими регионами).

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

Санитарные эксперты призывают родителей не отпускать в школы и садики детей, если у тех отмечаются признаки респираторных инфекций. Людям, не привитым от гриппа, вообще стоит избегать общественных мест.

Особое внимание - профилактике ОРВИ и гриппа:

- не заниматься самолечением: при первых же признаках болезни обращаться ко врачу;

- мыть руки после посещения автобусов, прикосновения к дверным ручкам, деньгам; также мыть перед едой и готовкой пищи;

- касаться лица и глаз только вымытыми руками. Альтернатива - дезинфицирующие средства на спиртовой основе (санитайзеры);

- надевать маску в людных местах. Срок «жизни» маски - не более 3 часов;

- чаще проветривать помещения.