Ночь искусств в Кирове 2022: программа мероприятий

В Кировском краеведческом музее и его филиалах пройдет более 40 событий. Фото: Антон МАМАЕВ

В пятницу, 4 ноября, Киров присоединится к ежегодной акции «Ночь искусств». В текущем году мероприятия приурочили ко Дню народного единства и посвятили теме «Наши традиции». Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в этот вечер культурные учреждения города и области будут работать дольше обычного. Кроме того, некоторые выставки и концерты все желающие смогут посетить бесплатно.

ЛЕКЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ И ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

3 ноября традиционная акция стартует в библиотеке имени Герцена. Посетителей будут ждать на мероприятиях с 11.00 до 20.00.

Программа:

12.00-18.00 - «Лавка букиниста в фойе библиотеки»;

12.30-13.00, 14.00-15.00 - мастер-класс по изготовлению блокнота в комнате отдыха на 3-м этаже (предварительная запись по телефону: 76-17-38);

13.00-15.30 - мастер-класс по рукотворной книге и каллиграфии в арт-центре;

14.00-19.00 - Аrt-базар мастеров клуба «Мир увлечений в Герценке» в фойе библиотеки;

14.00 - открытие выставки Владислава Кондратьева «АртСварка» в патентном секторе;

15.00 - встреча с мастерицей дымковской игрушки Е. В. Худяковой в кабинете №108;

16.00 - конкурс «Мусор. Что с ним делать?» в литературной гостиной;

16.00 - «Как бороться со страхами. Разговор с психологом» в лекционном зале;

17.00 - литературно-музыкальный эксперимент «Театра 43» «Легенда о пианисте» в арт-центре;

18.00 - мастер-класс «Домовая роспись» в зале для приемов на 3-м этаже;

18.00-20.00 - концерт ансамбля русских народных инструментов «Экспромт» в большом читальном зале.

Кроме того, будут работать многочисленные книжные выставки. В отделе библиотеки на улице Сурикова,10 для посетителей с инвалидностью по зрению в 14.00 также организуют онлайн-викторину «Стихи Маршака» и просмотр мультипликационного фильма с тифлокомментариями «Крепость» в 13.00. Подробнее программу мероприятий можно найти на сайте «Герценки».

В тот же день к акции присоединится и библиотека имени Альберта Лиханова. Всем желающим предложат поучаствовать в фольклорных играх, арт-квизе, мастер-классе по ткачеству, встретиться с кировской фотохудожницей Марией Ярыгиной и побывать на лекции «Искусство публичного выступления».

БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И КОСМОЦЕНТР

Кировский краеведческий музей и все его филиалы (Диорама, музей А.С. Грина, музей М.Е. Салтыкова-Щедрина, Музей Воинской славы) откроют для участников акции основные экспозиции для бесплатного посещения с 16.00 до 21.00. Помимо этого, на всех площадках организуют более 40 событий и мастер-классов.

К примеру, в Диораме для детей проведут музейное занятие «Мой самый удивительный народ» к 650-летию города Кирова, а в Музее воинской славы можно будет посмотреть документальное кино.

В доме-музее Салтыкова-Щедрина состоится демонстрация снаряжения и костюмов от клуба исторической реконструкции «Хлынов-град». Помимо этого, запланирована беседа о народных костюмах вятской губернии, мастер-классы по изготовлению традиционной русской куколки, росписи глиняных фигурок, встречи с мастерами народных промыслов, театрализованное представление о вятском купечестве, концерты народной музыки и многое другое.

В рамках акции Вятский художественный музей, палеонтологический музей и Детский космический центр также можно посетить бесплатно. Так, в космоцентре пройдет экскурсия «Космические истории в дымковской игрушке» (6+).

В Музее истории Хлынова для посетителей с 16.00 до 20.00 организуют платные мастер-классы по вятской росписи, дымковской игрушке, кольчужному плетению и другие. Подробности можно уточнить по номеру: 711-961.

В Театре на Спасской 4 ноября состоится премьера «Большая любовь Робин Гуда» (12+) Леонида Филатова, а в Кировском драмтеатре начнутся гастроли Донецкого РАМТа. Гости выступят со спектаклем «Левша» (16+) по мотивам одноименной повести Николая Лескова.