Плов с грибами, ароматный суп и морковница: подборка рецептов вятских блюд без мяса

Перед подачей плов посыпаем зеленью. Фото: Мария САУРОВА

МОРКОВНИЦА

Молодую морковь можно томить в духовке целиком. Фото: Мария САУРОВА

По словам кировчанки Марии Сауровой, самым популярным блюдом из моркови на Вятке была морковница. Овощи готовили в чугуне и ставили томиться на ночь в печь. В постном варианте морковь томили на воде и масле, в непостном - на молоке.

Ингредиенты:

- морковь - 1 кг;

- растительное масло - 4 ст.л.;

- соль;

- перец;

- вода.

Приготовление:

Крупную морковь нарезаем кольцами, молодую - можно томить целиком. Застилаем форму для запекания и выкладываем овощи. В морковь добавляем масло, солим, перчим и вливаем 100 мл воды. Накрываем фольгой и ставим в духовку. Томим 30 минут при 180 °С.

ПЛОВ С ГРИБАМИ

Перед подачей плов посыпаем зеленью. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- грибы свежие - 400 г;

- рис - 450 г;

- морковь - 1-2 шт.;

- репчатый лук - 1 шт.;

- масло растительное для жарки;

- вода;

- соль;

- приправа для плова - 2 ч.л.

Приготовление:

Размораживаем лесные грибы и сливаем жидкость. Шинкуем очищенные лук и морковь. Обжариваем овощи на растительном масле, добавляем грибы и жарим на медленном огне 20-25 минут. Затем к грибам отправляем промытый рис, добавляем специи, соль и обжариваем. Заливаем плов кипяченой водой (всего уходит около литра воды) и тушим на медленном огне 20-25 минут.

САЛАТ «ВЕСНА»

Простой и полный витаминов салат родом из Грузии - «газапхули». Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- огурец - 2 шт.;

- яблоко зеленое, кисло-сладкое - 1 шт.;

- чеснок - 1 зубчик;

- зеленый лук - 1 пучок;

- укроп - 1 пучок;

- лимонный сок - 1 ст.л.;

- оливковое масло - 1 ст.л.;

- соль;

- черный молотый перец.

Приготовление:

Тонкой соломкой нарезаем огурцы и яблоко (лучше взять сорт «Гренни Смит»), сбрызгиваем лимонным соком. Зеленый лук и укроп мелко шинкуем. Перемешиваем ингредиенты, солим и перчим салат, а затем заправляем оливковым маслом.

СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ

Полезный постный суп из овощей к вашему столу. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- брокколи - 700 г;

- морковь - 1 шт;

- репчатый лук - 1 шт;

- шпинат - 200 г;

- зелень;

- соль;

- черный молотый перец;

- растительное масло.

Приготовление:

Отвариваем брокколи, шпинат и нарезанную на кружочки морковь в подсоленной воде 10 минут. Воды наливаем примерно пол-литра. Готовые овощи достаем шумовкой. Бульон, в котором варили овощи, оставляем.

Очищенный лук шинкуем, обжариваем и добавляем к овощам. Затем с помощью погружного блендера измельчаем до состояния пюре, постепенно добавляя овощной бульон.

Снова ставим кастрюлю на огонь, солим и перчим суп-пюре, можно добавить любимые специи. Перед подачей украшаем блюдо зеленью и домашними чесночными гренками.