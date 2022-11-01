Плов с грибами, ароматный суп и морковница: подборка рецептов вятских блюд без мяса

Перед подачей плов посыпаем зеленью. Фото: Мария САУРОВА
МОРКОВНИЦА
Молодую морковь можно томить в духовке целиком. Фото: Мария САУРОВА
По словам кировчанки Марии Сауровой, самым популярным блюдом из моркови на Вятке была морковница. Овощи готовили в чугуне и ставили томиться на ночь в печь. В постном варианте морковь томили на воде и масле, в непостном - на молоке.
Ингредиенты:
- морковь - 1 кг;
- растительное масло - 4 ст.л.;
- соль;
- перец;
- вода.
Приготовление:
Крупную морковь нарезаем кольцами, молодую - можно томить целиком. Застилаем форму для запекания и выкладываем овощи. В морковь добавляем масло, солим, перчим и вливаем 100 мл воды. Накрываем фольгой и ставим в духовку. Томим 30 минут при 180 °С.
ПЛОВ С ГРИБАМИ
Перед подачей плов посыпаем зеленью. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- грибы свежие - 400 г;
- рис - 450 г;
- морковь - 1-2 шт.;
- репчатый лук - 1 шт.;
- масло растительное для жарки;
- вода;
- соль;
- приправа для плова - 2 ч.л.
Приготовление:
Размораживаем лесные грибы и сливаем жидкость. Шинкуем очищенные лук и морковь. Обжариваем овощи на растительном масле, добавляем грибы и жарим на медленном огне 20-25 минут. Затем к грибам отправляем промытый рис, добавляем специи, соль и обжариваем. Заливаем плов кипяченой водой (всего уходит около литра воды) и тушим на медленном огне 20-25 минут.
САЛАТ «ВЕСНА»
Простой и полный витаминов салат родом из Грузии - «газапхули». Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- огурец - 2 шт.;
- яблоко зеленое, кисло-сладкое - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- зеленый лук - 1 пучок;
- укроп - 1 пучок;
- лимонный сок - 1 ст.л.;
- оливковое масло - 1 ст.л.;
- соль;
- черный молотый перец.
Приготовление:
Тонкой соломкой нарезаем огурцы и яблоко (лучше взять сорт «Гренни Смит»), сбрызгиваем лимонным соком. Зеленый лук и укроп мелко шинкуем. Перемешиваем ингредиенты, солим и перчим салат, а затем заправляем оливковым маслом.
СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ
Полезный постный суп из овощей к вашему столу. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- брокколи - 700 г;
- морковь - 1 шт;
- репчатый лук - 1 шт;
- шпинат - 200 г;
- зелень;
- соль;
- черный молотый перец;
- растительное масло.
Приготовление:
Отвариваем брокколи, шпинат и нарезанную на кружочки морковь в подсоленной воде 10 минут. Воды наливаем примерно пол-литра. Готовые овощи достаем шумовкой. Бульон, в котором варили овощи, оставляем.
Очищенный лук шинкуем, обжариваем и добавляем к овощам. Затем с помощью погружного блендера измельчаем до состояния пюре, постепенно добавляя овощной бульон.
Снова ставим кастрюлю на огонь, солим и перчим суп-пюре, можно добавить любимые специи. Перед подачей украшаем блюдо зеленью и домашними чесночными гренками.