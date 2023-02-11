«Лыжня России-2023»: в забегах приняли участие 5 тысяч человек

В забеге приняли участие почти 5 тысяч человек. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Лыжный спорт один из самых доступный на сегодняшний день. Он объединяет людей разных возрастов и доступен практически для всех. Именно поэтому, начиная с 1982 года, по всей стране проводится гонка «Лыжня России». Наш город не стал исключением, и тысячи кировчан встали на лыжи в один день. «Комсомолка» побывала на мероприятии и расскажет, как оно прошло.

Это уже 41 федеральная лыжная гонка. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ДОПУСК К УЧАСТИЮ

Дети к забегу допускались с разрешения родителей и при наличии справки от врача. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Традиционно в гонке принимают участие, как и любители, так и профессионалы. По информации комиссии по допуску, в гонке соревновались примерно 5 тысяч человек. Всем желающим необходимо было пройти регистрацию в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт». Участников младше 18 лет допускали только с разрешения родителей и при наличии справки от врача. Также участие в гонке приняли депутаты из горадминистрации. Стоит отметить, что самому маленькому лыжнику, который прошел трассу было всего 2 года.

Самый массовый забег состоялся среди всех желающих старше 18 лет. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ

Первыми на линию старта вышли представители горадминистрации. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В 11.45 на территории СК «Трамплин» состоялась церемония открытия соревнований «Лыжня России-2023». После официальной части прошла первая гонка среди VIP-участников. В ней соревновались министр спорта и туризма Сергей Сулик, глава администрации города Вячеслав Симаков, депутат городской думы Даниил Мамин, начальник управления по делам молодежи Матвей Машковцев. Затем состоялся заезд для девочек 2006 года рождения и моложе, потом стартовали юноши того же возраста. Самый массовый забег состоялся среди всех остальных участников.

Самый маленькому лыжнику ни линии старта было всего 2 года. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

Надеемся в следующем году соревнования пройдут не менее грандиозно. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Пока неизвестны имена победителей в забегах, счетная комиссия подводит все итоги и в кратчайшие сроки мы узнаем имена чемпионов Кировской области. Стоит отметить, что турнир прошел без происшествий. На территории спортивного комплекса дежурили бригада скорой помощи и отряды полицейских. Но обошлось без их вмешательства.

Соревнования прошли без происшествий. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Все спортсмены и любители лыж остались довольны. И, конечно же, по традиции участники ушли домой с фирменной атрибутикой «Лыжни России». Ждем следующего года, чтобы повторить это грандиозное событие.