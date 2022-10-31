Главные новости в Кирове с 24 по 30 октября: помощь семьям мобилизованных, попытка похищения восьмилетней девочки, спасение многодетной семьи из пожара и планы на создание Молодежного центра

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 31 октября, за окном +4 градуса, пасмурно, небольшой ветер. Детальный прогноз на ближайшие дни можно прочитать здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

На минувшей неделе кировские МФЦ начали выдавать удостоверения детям военнослужащих, участвующих в СВО. Основные льготы положены детям. Так, они могут бесплатно ходить в кружки и секции, на концерты и спектакли, бесплатно ездить в общественном транспорте и так далее. Удостоверения могут получить дети военнослужащих в возрасте от 14 до 18 лет либо законные представители ребенка от 0 до 18 лет. Для получения необходим пакет документов. Удостоверение печатают в МФЦ и выдают непосредственно в день обращения.

Кроме того, на последнем пленарном заседании депутаты ОЗС приняли законопроекты, связанные с поддержкой семей мобилизованных. Это внеочередное предоставление мест в детсадах и возможность получения бесплатной юридической помощи.

ПОПЫТКА ПОХИЩЕНИЯ РЕБЕНКА

На неделе всю область облетела новость из Вятских Полян: мужчина пытался похитить восьмилетнюю девочку. Он подошел к ней на улице, сказал, что отведет ее к маме с папой, и стал тащить за собой. Ребенка отбила проходившая мимо женщина. В местном паблике появился пост о произошедшем, после чего ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Полиция и Следком начали проверку.

«Комсомолке» мама девочки сообщила, что произошедшее сильно повлияло на психику школьницы: она боится оставаться дома одна и часто нервничает. На данный момент мужчину нашли и допросили. По предварительным данным, противоправных действий не установлено. Однако проверка еще не закончена.

ПОМОГЛИ СПАСТИСЬ ИЗ ОГНЯ

В ночь с понедельника на вторник в Богородском районе произошел пожар: вспыхнул один из жилых домов. В помещении спали шесть человек - двое родителей и четверо детей. Мать проснулась от хлопков и треска, разбудила семью, и все вместе они попытались покинуть жилище через окно - путь через дверь отрезал огонь. Им помогали пожарные, вовремя приехавшие на вызов. В результате никто из людей не пострадал. Дом, однако, сгорел дотла - семье пришлось разместиться у родственников. Спасателям также удалось отбить два соседних дома, расположенных в непосредственной близости.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

В 2023 году в Кировской области планируется открыть первый Молодежный центр. Он появится на базе детского лагеря «Белочка». Согласно концепту, в нем разместятся конгресс-холл для деловых игр, фестивалей и концертов, коворкинг для общения, комната психологической разгрузки, мастерская, лекционная, медиа-лаборатория с современной техникой для создания контента. На создание этого центра регион получит 69 миллионов рублей. Средства решили выделить в результате участия в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи в рамках программы «Регион для молодых».

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