В Кирове дети и семьи мобилизованных могут бесплатно посещать театр

Для получения билетов посетителям требуется обратиться в кассу театра Фото: Анна МАМАЕВА

Дети и семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать Кировский областной драматический театр. Речь идет как о спектаклях, так и о концертах и других культурных мероприятиях.

Как уточнили в учреждении, для получения билетов посетителям требуется обратиться в кассу театра и предъявить специальное удостоверение. Затем зрителям предложат выбрать места в зале на понравившееся событие.

- Ждем и в октябре, и в ноябре и в декабре - не пропустите насыщенную новогоднюю программу! - обратились к семьям мобилизованных в Кировском драмтеатре.

Кроме того, кировчанам напомнили, что касса учреждения работает ежедневно с 9:30 до 19:00 часов (перерыв с 13:00 до 13:30). Задать уточняющие вопросы зрители могут по телефону: +7(8332)41-32-52.

Отметим, что по решению главы региона Александра Соколова в Кировской области ввели меры поддержки для семей мобилизованных. Так, льготы касаются питания в школе, проезда в междугородних автобусах, платы в детских садах и другое.

Установлена также и дополнительная гарантия по бесплатному посещению концертов, спектаклей, выставок, фестивалей и конкурсов в областных госучреждениях культуры.

Для получения удостоверения на получение мер дополнительной соцподдержки семьям мобилизованных требуется обратиться в ближайшее отделение МФЦ с подготовленным пакетом документов.

Подробнее о процедуре получения удостоверения читайте здесь.