Игрушки Николая Машанова радуют людей во многих странах

Николай Машанов: «Рад, что судьба привела меня к делу, которое приводит людей в восторг». Фото предоставлено героем публикации.

Умелец из Кировской области Николай Машанов изготавливает игрушки, которые пользуются популярностью не только у детей, но и их родителей. Деревянные лошадки, свистульки, трещотки, машинки расходятся на ура не только в родном поселке Котчиха, но и далеко за пределами нашего региона.

Родился мастер в деревне Кузьминская Лузского района. Окончив школу, ушел служить в армию. А затем поступил в пединститут. В Котчиху приехал по распределению в 1979 году учителем физики в школу рабочей молодежи. Потом работал и в обычной школе, и в ПТУ при исправительной колонии преподавателем спецтехнологии и директором училища. А увлечение изготовлением игрушек пришло в сложные 90-е, когда учительская зарплата была небольшой и платили ее нерегулярно. Тогда Николай и увлекся этим занятием.

ПОГРЕМУШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ - ИЗ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Правда, плотничать он научился еще в детстве. Отец приучил. Он был и плотником, и столяром, прошел две войны в специальном батальоне - наводил мосты. Благодаря отцу Николай и стал мастером на все руки. Сначала игрушки вырезал лобзиком, потом смастерил станок из старой швейной машинки. Первой была деревянная лошадка. Она до сих пор хранится в доме Николая Ивановича. А ее прообразом стала старая игрушка, найденная на чердаке.

А началось все с деревянной лошадки. Фото предоставлено героем публикации.

Вначале лобзик мастер сделал из старой пилки. Но постепенно у него появлялись разные идеи по созданию новых поделок. И Николай приобрел электрические инструменты. С их помощью он уже мог сделать больше лошадок и быстрее. Дом превратился в мастерскую и одновременно в музей деревянных игрушек.

Когда их стало слишком много, мастер решил заняться продажей. Надел сшитую женой русскую народную рубаху и отправился в детский сад. Игрушки ребятишкам понравились и разошлись по семьям дошколят. А их родители начали приносить другие деревянные изделия, чтобы Николай сделал такие же. Так в его коллекции появились джип, мотоцикл с тележкой, волшебная лестница и другие интересные поделки.

И как-то раз мастер решил отправиться с игрушками в Киров на одну из ярмарок. Именно там его заметили сотрудники областного Дома народного творчества. С их легкой руки деревянные поделки даже начали увозить за границу. Сейчас они есть в США, Германии, Франции.

- С этого момента жизнь моя окрасилась яркими красками, - говорит Николай Иванович. - Участие в конкурсах, ярмарках, получение за это грамот и призов зрительских симпатий поднимало настроение и приносило огромное удовлетворение. Я стал поистине счастливым, познакомился с другими нашими мастерами, каждый из которых по-своему уникален. рад, что судьба привела меня к делу, которое приводит людей в восторг.

Сейчас мастера дядю Колю знают не только в Кировской области, но и далеко за ее пределами - в Сыктывкаре, Великом Устюге, Чебоксарах, Сольвычегодске. И везде его свистульки, трещотки, гусеницы, лошадки и машинки пользуются популярностью. Погремушки для самых маленьких мастер делает из можжевельника. Его древесина не вредит детскому организму, помогает режущимся зубкам. Сейчас у мастера более 30 видов игрушек.

А ВАМ СЛАБО?

В 2013 году Николай Машанов стал победителем конкурса «А вам слабо?» в программе «Сам себе режиссер». Тогда эта передача была популярна в нашей стране. Николай снял сюжет про себя на цифровой аппарат, поставив его на чемодан. Мастер собрал все игрушки и показал, что может изготовить из куска дерева. Ролик, который он отправил по электронной почте, стал победителем. Но съездить на передачу за призом не удалось. Электронную книгу получила его родственница, живущая в Москве. Телезрителям ведущий пояснил, что мастер живет далеко и не смог приехать. А на самом деле Николай так и не получил приглашение. Ему это потом по телефону объяснили сбоем программы, и потерей его адреса. Полученный в качестве приза гаджет мастер потом передарил.

Сейчас у мастера более 30 видов игрушек. Фото предоставлено героем публикации.

В начале 2020 года стало известно, что творчество Николая Машанова отнесено к культурному наследию Кировской области. В том же году вышла его книга «Деревянные игрушки для взрослых и детей» общим тиражом 150 экземпляров. Книга разошлась по крупным городам России, есть она и в библиотеке имени Герцена в Кирове. В ней Николай рассказывает, как делается деревянная игрушка, представлены инструменты, станки, чертежи. Так мастер хочет передать свое умение, опыт последователям, тем, кто будет сохранять старые русские традиции.

Отметим, что деревянные игрушки на Руси всегда были популярны. И в Вятке были достаточно развиты эти ремесла. Многие мастера занимались изготовлением поделок из дерева, дранки, бересты, корня, лозы, шишек и мха. К югу от города, за Хлыновкой, был целый куст деревень, где делали деревянные изделия с механическим движением. Там создавались всевозможные каталки, раздвижные игрушки, мельницы-ветрянки, а также с балансом-шариком, вращение которого приводило поделки в движение. Даже с появлением артелей и фабрик, кустари легко выдерживали конкуренцию. Подтвердилось главное - деревянная игрушка в народе жива и, надо надеяться, будет востребована. И сейчас, когда в магазинах продаются игрушки, сделанные из пластика, малыши тянутся к дереву.

На продукцию Николая Машанова есть спрос, особенно в больших городах. Среди его клиентов - детский садик в Кировской области, работающий по системе воспитания, основанной на использовании природных материалов, детский санаторий.

- За традиционной игрушкой - вековая история, - делится мастер. - Она поколения воспитывала. Но сейчас в России выпуск таких игрушек прекратился. Отрасль не смогла конкурировать с дешевым потоком китайской продукции. Местных производителей задушили требования различных ведомств, высокая стоимость красок и лаков. Да еще и на получение сертификатов на каждый образец уходит по полгода. Я и сам поначалу хотел создать артель, но как представил все эти походы по чиновникам, проверки пожарников и СЭС, рукой махнул. Проще ни от кого не зависеть, ни на кого не рассчитывать. И еще хочу сказать: люди, не бойтесь делать что-нибудь своими руками. Не жалейте на это времени!

В начале ноября мастер отметит свое 70-летие. Поздравляем Николая Ивановича с юбилеем! Желаем продолжать радовать людей своими игрушками еще долгие годы. Здоровья и благополучия!