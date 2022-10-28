Александр Соколов обозначил основные направления развития Кировской области

С мая 2023 года у нашей области будут свои площади на ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава региона Александр Соколов обозначил план, по которому регион должен развиваться в ближайшие 5 лет: позиционирование - инвестиции - социальная политика - демография - общий уровень благосостояния граждан. И все планы по созданию комфортной среды должны быть выполнены. Чтобы люди хотели жить в Кировской области и растить здесь детей.

- Через 5 лет на территории региона должно быть много инвестпроектов - как с внутренними, так и внешними источниками финансирования, - отметил губернатор.

Для привлечения инвестиций важно позиционировать наш регион на федеральном уровне, продвигать вятские бренды и местную продукцию на внешних рынках.

- Нужно себя показывать везде, где это возможно, - подчеркнул Александр Соколов. - Поэтому с мая 2023 года у нас будут свои площади на ВДНХ. Кировская область представит различные формы активности в самом центре экономической жизни России.

Не менее важен для социально-экономического развития области и вопрос формирования регионального бюджета, основу которого составляют налоги. Губернатор рассказал, что предложения по формированию налоговой политики поступают как от предприятий, так и от финансистов. Но если принять их все, бюджет Кировской области иссякнет.

Глава региона пояснил, что важно определить налоговые ставки, которые не потребуют изменений в течение трех лет. Это поможет бизнесу четко планировать свою кредитную политику и вложения в производство. Александр Валентинович также сообщил, что для тех, кто платит максимальную «белую» зарплату - от трех МРОТ и более, могут установить минимальные налоговые ставки.

Что касается расходования бюджетных средств, наиболее эффективным способом губернатор считает механизм поддержки местных инициатив.

- В 2023 году на ППМИ мы закладываем в бюджет более 200 млн рублей. Инициатив очень много, если и дальше будет такой спрос, в следующем году увеличим сумму. Когда люди сами решают, что им нужно, и готовы в это вложиться, они иначе относятся к полученному - следят за его сохранностью.