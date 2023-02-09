Цветы, тетки и коты: в Кирове открылась выставка про смешное и неожиданное

Увидеть графические и керамические работы можно с 3 февраля по 2 апреля 2023 в Вятском художественном музее. ФОТО: Вятский художественный музей

В новой выставке удивительно все. Взять хотя бы то, что ее авторы – керамист Наталия Бодрикова и художник Валерий Архипов – живут в Москве в соседних домах, но познакомились благодаря этому проекту. «Мороженые яблоки» (12+) - так назвали москвичи совместную выставку в Кирове.

На открытии экспозиции в Вятском художественном музее побывал наш корреспондент, пообщался с мастерами и услышал любопытные истории.

ПОДХОДЯЩЕЕ НАЗВАНИЕ

- Два мороженых яблока из Москвы, - шутят, говоря о себе, Наталия и Валерий.

Они и название для своей выставки придумали соответствующее. Мол, мороженые яблоки – не совсем еще замерзшие, интересного дымчато-черного цвета, да и форму держат, не раскисают. Совсем, как пожившие, много знающие и сохраняющие бодрость духа люди.

- Бывает настроение плохое или еще что. Но такие серьезные работы я отложила. Привезла в Киров только веселое: цветы, тетки, коты, - улыбается Наталия.

К «теткам» у автора особая любовь. Наталия изображает их часто, в разных ипостасях и ракурсах. Спящих и разговаривающих, в кокошниках и купальниках, с фруктами и спортинвентарем… В керамике эти героини выглядят трогательно и чуточку потешно. Так же, как любимые автором коты. Одна из композиций на выставке – обнимающиеся кот и кошка - особенно романтична и привлекла взгляды зрителей.

Однако Наталия Бодрикова быстро развенчала иллюзию, рассказав историю создания скульптуры.

На выставку мастер привез свыше 50 графических работ из цикла «Провинциальные истории». ФОТО: Вятский художественный музей

- Была на заводе (когда работала на комбинате прикладного искусства Ассоциации художников декоративных искусств Московского Союза художников) и видела, как мастер ходил и всем девушкам глазки строил. Носил он рабочий полосатый халат. Под впечатлением я слепила полосатого кота, ну, и кошку в пару с ним, которую он охмуряет. Получилась весна.

По словам Наталии Бодриковой, она работает с разными материалами, но предпочитает пластичный шамот. Из него выполнены как небольшие, так и весьма крупные работы. Всего на выставке – более 60 изделий.

- Керамика при обжиге дает усадку 10 процентов, она подсыхает и уменьшается. Нужно учитывать нюансы, выстроить архитектуру, чтобы после высыхания скульптура сохраняла баланс, была устойчивой, - рассказывает мастерица. – Поначалу бывало, что заканчиваешь работу, вот-вот будет готова, а скульптура – раз – и на тебя падает. Ну, что делать, начинаешь все сначала. Со временем пришло умение.

СМОТРИТСЯ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО

Своим опытом Наталия поделилась с коллегами на «Васнецовском пленэре» восемь лет назад. Влюбилась в вятскую землю и загорелась желанием устроить выставку в Кирове.

- Пленэр и волшебный Уржум я до сих пор не могу забыть. Мне тогда очень захотелось выставиться в Вятском художественном музее, но я была не уверена в себе. Прошло время, я набралась наглости и попросилась. И сегодня ужасно счастлива, - поделилась эмоциями керамист.

То, что выставка проходит в дуэте с художником, Наталию Бодрикову радует.

- Вместе с акварелями керамика смотрится хорошо, легко и весело, - отметила она.

В свою очередь Валерий Архипов признался, что приехал в Киров впервые. Еще не успел пройтись по достопримечательностям, но обязательно найдет их, а заодно темы для новых произведений.

На выставку мастер привез свыше 50 графических работ из цикла «Провинциальные истории». Это акварельные иллюстрации из жизни соотечественников. Многие работы опять же посвящены женской теме. Тут и девушки, играющие в карты на раздевание, и бабушки, продающие вязаные носки… Разные образы, но объединены внимательно-любовным отношением к ним автора.

В основном Валерий находит сюжеты на улице и, воплощая их на бумаге, добавляет щедрую порцию доброго юмора. Впрочем, есть место и гротеску, и грусти, как и полагается провинциальной жизни.

- Я работаю на «Мосфильме» и часто выезжаю на съемки в глубинку. В свободное время начал рисовать, уже больше 200 работ сделал. Акварель - это быстро, и ей везде можно заниматься, - пояснил автор.

УСПЕХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Тема русской провинциальной жизни оказалась востребованной за границей. Произведения Валерия Архипова с успехом выставлялись в Вашингтоне, Бейруте, Париже. По словам художника, независимо от географии его выставкам сопутствуют смешные истории.

- Работа под названием «Рассол» висела в вашингтонской галерее. Я был в ней, когда на выставку пришел невысокий толстенький человек. Видно было, что чувствовал себя не очень хорошо. Мне сказали, накануне выпил лишнего, - вспоминает Валерий. - И вот он увидел мою работу: «Что это?» Ему ответили: «Это рассол, то, чем опохмеляются». Он не понял. Ему долго пытались объяснить на английском, но так и не смогли. В итоге сказали, что нарисован «Алка-Зельтцер». И тогда он эту акварель купил.

Авторское знание жизни подкупало и зрителей на родине.

- В Коломне была устроена большая выставка, на нее пригласили много людей. Чем угощать народ на фуршете? Стали думать-считать: торты, лимонад, шампанское… Но когда пришли на рынок, то передумали и взяли бочку квашеной капусты, бочку соленых огурцов, три бутыли самогона, сало и черный хлеб. Нам сказали, да вы что, будет полный провал. Ну, в итоге гостей с выставки не могли выгнать до трех часов ночи.

Как и сам художник, его работы рассказывают о жизни на простом и понятом языке. Часть произведений посвящена животным и птицам. Причем, пернатые изображены гораздо крупнее людей и даже домов. По словам Валерия Архипова, в серии «Птичий двор» он вдохновлялся всем известной историей про гадкого утенка.

- В этой сказке все птицы большие: индюк важный, утки… Мы считаем, что являемся хозяевами жизни, а птицы считают, что они. Петух – он главный, всех будит. Курица несет золотые яйца. Если посмотреть на нас глазами птиц, то мы для них выглядим совсем по-другому, чем нам кажется. А, если полдня понаблюдать за птичьим двором, найдется очень много сходства птиц с человеком. Многие люди похожи на птиц.

Три года назад, будучи на съемках в Ростове-на-Дону, Валерий купил на местном рынке несколько кур.

- Птицы и животные всегда нужны на съемках, они оживляют кадр. И я купил кур. Среди них была удивительно красивая черная курица, у нее на голове красовались шапочка и маленькие перышки. Мы ее назвали Зоя. После съемок я привез ее к себе в деревню. Вроде принято считать, что куры – дуры. А Зоя себя вела, как интеллигентная женщина. В курятнике спала отдельно от всех. Другие норовили по иерархии повыше на жёрдочку забраться, а она сидела на нижней. Не кидалась вместе со всеми, когда им кидали зерно, а подходила сбоку, немного клевала и уходила. Было удивительно наблюдать за ней. Но потом пришла лиса и съела всех.

Зато история про поросенка Кетчупа оказалась более оптимистичной.

- Снимали на Плещеевом озере фильм, и был у нас куплен для съемок месячный поросенок. Он рос рядом с нами и бегал, как собака или кошка. Каждый из съемочной группы к нему подходил, чесал за ухом. Поросенок падал на спину в удовольствии. Знал, когда завтраки и обеды. В общем, стал домашним. Мы думали, когда съемки закончатся, пустим поросенка на шашлыки. Но, когда время пришло, группе стало жалко Кетчупа. И мы отвезли его в уголок Дурова. Через месяц позвонили: «Ну, как наш питомец? Не съели его?» Нам сказали, что Кетчуп чувствует себя хорошо, выполняет все команды. Свинья очень хорошо поддается дрессировке.

А вот от взаимодействия с козами у художника остались противоречивые впечатления.

- В одной поездке бабка ко мне подошла: «Купи козу!» Я удивился: «Зачем мне коза?» Она: «Я старая, тяжело с ней. Отдам за три тысячи». Я дал пять. Купил, потому что на съемках всегда нужны животные, - говорит Валерий. - Через 3 месяца коза родила двойню. Через два года у нас стало 15 коз. Что с ними делать? Они орут. Другая бабка посоветовала: «Им надо козла купить». Я взял козла на неделю, привел его в загон к козам. Он как увидел 15 коз, ломанулся из этого загона. Сломал себе переднюю ногу и на трех ногах убежал домой. Мы еще и шину ему накладывали…

Свои впечатления от увиденного в поездках Валерий Архипов и предложил кировскому зрителю. Его акварели вместе с керамикой Наталии Бодриковой создают панораму провинциальной жизни и никого не оставляют равнодушным.

Познакомиться с выставкой «Мороженые яблоки» можно по 2 апреля в Вятском художественном музее.

СПРАВКА КП

Наталия Бодрикова – член Ассоциации художников декоративного искусства Московского союза художников. Окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское). Награждена Серебряной медалью Российской академии художеств.

Валерий Архипов – заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств. Декан художественного факультета ВГИКа им. С.А. Герасимова, профессор. Сейчас совмещает педагогическую деятельность с работой художника-постановщика на студии «Мосфильм». Участвовал в создании более 30 фильмов.