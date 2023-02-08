Где в Кирове можно покататься на ватрушках в 2023 году: адреса бесплатных и платных горок

Прокатиться на тюбинге можно не только в городе, но и в районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний месяц зимы многие кировчане стремятся успеть вдоволь покататься с горок на тюбингах. Жители целыми семьями проводят выходные на свежем воздухе и посещают платные и бесплатные развлекательные площадки. «Комсомолка» подготовила список горок, куда можно сводить детей и взять в аренду «ватрушку» в 2023 году.

БЕСПЛАТНЫЕ ГОРКИ

- Овраг Засора, улица Горбачева. На месте оборудовали спуск и сделали его пологим, чтобы не развивать слишком большую скорость. Проката нет

- Парк «Гагарина», улица Ленина, 102б. Горка невысокая, для детей. Проката нет.

- Парк «Аполло», улица Володарского, 117. Горку недавно отремонтировали, так что можно провести время весело, не переживая за безопасность. Проката нет.

- СТК «Порошино», улица Боровицкая, 36. Тут ежегодно заливают несколько горок, которые подойдут для любого возраста. Рядом есть беседки, кафе и место для переодевания. Стоимость проката ватрушек: 150 рублей - 30 минут, 200 рублей - 1 час.

Телефон: +7 (953) 947-13-38

- База отдыха «Славная», деревня Катковы, 1/1. Место находится в 3 км от города, там точно никто не помешает вашему отдыху. Стоимость проката: 100 рублей- 30 минут.

Телефоны: 77-15-47, 46-41-47, +7 (953) 947-15-47.

ПЛАТНЫЕ ГОРКИ

- «Юркин парк», улица Талица, 50. В парке есть несколько горок разной высоты. Вход для детей до трех лет бесплатный. На территории нет банкомата, оплата только наличными.

Режим работы: со среды по воскресенье с 10.00 до 19.00; Понедельник и вторник – выходные.

Стоимость входного билета: 400 рублей - взрослый; 200 рублей - детский (до 10 лет при предъявлении свидетельства о рождении); сама горка бесплатная.

- Центр отдыха «Калинка», улица Урицкая, 42. На территории есть две горки как для детей, так и для взрослых. Для оплаты услуг внутри центра необходимо приобрести карту клиента (стоимость - 100 рублей) и пополнить на ней баланс.

Режим работы: будни с 15.00 до 21.00; выходные и праздничные дни с 10.00 до 21.00.

Стоимость проката: 250 рублей - 30 минут; 500 рублей - 1 час; 230рублей - последующее продление на 30 минут. В зависимости от времени суток и дня недели цена может меняться. Подробнее можно узнать по номеру телефона: +7 (8332) 75-42-62.

- Тюбинг-парк «Жуки», Кирово-Чепецк. Здесь кроме ватрушек есть катание на «банане», снежной лодке, зорбе и снегоходах. Буфет открыт в выходные и в будни по предварительной заявке. Со своим инвентарем скатиться с горки не получится, так как для подъемника нужен особый тюбинг.

Режим работы: с четверга по пятницу с 12.00 до 18.00; суббота с 10.00 до 20.00; воскресенье с 10.00 до 19.00.

Стоимость проката ватрушка + подъемник: 300 рублей - 30 минут; 400 рублей- 1 час. В зависимости от времени суток и дня недели цена может меняться. Подробнее можно узнать на официальном сайте: https://vk.com/zhuki43

- Горнолыжная база «Подъем», поселок Суна. Хоть и комплекс предусмотрен как лыжный, тут есть специально оборудованная трасса для «ватрушек». Со своими тюбингами, к сожалению, не пускают опять же из-за подъемника. Для туристов из других городов на территории имеется гостиница, а также баня с парилкой.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Стоимость проката «ватрушек»: 500 рублей - 1час;

Аренда подъемника: взрослые- 450 рублей - 1 час; 700 рублей - 2 часа; 900 рублей - 3 часа; 1100 рублей - день; 1600 рублей - два дня.

Дети до 10 лет: 300 рублей - 1 час; 400 рублей - 2 часа; 500 рублей - 3 часа; 500 рублей - день; 800 рублей - 2 дня. В зависимости от времени суток и дня недели цена может меняться. Подробнее можно узнать по номеру телефона: 8-912-717-22-92