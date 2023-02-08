В Кировской области 12-летний мальчик получил черепно-мозговую травму после катания на «ватрушке»

Ребенка доставили в областную травматологию вертолетом санавиации. Фото: Минздрав Кировской области

В Кировской области ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, катаясь на тюбинге с необорудованной горки. Подробности сообщили в региональном Минздраве.

ВЫЛЕТЕЛ С ТЮБИНГА И УДАРИЛСЯ ГОЛОВОЙ

Инцидент произошел в Нагорске. 12-летний школьник катался на ватрушке, выбрав для этого необорудованную горку. К несчастью, во время спуска ребенка буквально выкинуло с тюбинга, и он врезался в бетонный упор столба. Мальчик ударился головой и потерял сознание.

«Скорая помощь» оперативно доставила пострадавшего в приемное отделение местной ЦРБ. Педиатр и хирург осмотрели юного пациента, провели рентген и взяли кровь на анализы, попутно проконсультировавшись с кировскими медиками. Состояние ребенка оценили как стабильно тяжелое, поэтому его решили везти в областной центр.

За школьником прилетел вертолет санавиации, который и доставил его в Центр травматологии. Там врачи дополнительно провели компьютерную томографию, подтвердившую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга средней степени тяжести. Ребенка сразу госпитализировали в отделение реанимации.

- Мальчику очень повезло, что он не получил скелетных травм. На сегодняшний день он находится на госпитализации в детском отделении и получает всё необходимое лечение, его жизни ничего не угрожает, - рассказал заведующий детским отделением областной травматологии Алексей Молчанов.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Инцидент, к сожалению, не единичен. По данным Минздрава Кировской области, с начала зимнего сезона за медицинской помощью в Центр травматологии обратились 33 человека, пострадавших во время катания с горок. 10 из них пришлось остаться на лечение в условиях стационара.

Стоит отметить, что случай весьма показателен. Основная опасность катания на «ватрушке» заключается именно в том, что разгоняется она моментально, а затормозить на ней невозможно - как и спрыгнуть. Кроме того, человека на тюбинге закручивает, и он теряет ориентацию в пространстве.

Снизить риск травм при катании с горок можно, соблюдая правила безопасности:

- кататься только с безопасных горок с уклоном не более 20 градусов;

- склоны должны быть без деревьев и препятствий;

- дети должны кататься только в присутствии взрослых;

- соблюдать дистанцию при спуске и не кататься вдвоем или втроем на одном тюбинге;

- не привязывать «ватрушку» к автомобилю, снегокату или другому транспортному средству.

Кроме того, в характеристиках каждого тюбинга указан максимально допустимый для него вес, который не следует превышать.