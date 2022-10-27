«Толчком для переезда стало волнение за будущее детей»: многодетная семья переехала в Кировскую область из Казахстана по программе переселения

О своем опыте обустройства в нашем регионе рассказал глава семьи Юрий Семенченко. Фото предоставлено героем публикации.

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Сегодня о своем опыте обустройства в нашем регионе рассказал Юрий Семенченко.

Юрий Александрович переехал в Россию из Казахстана вместе со своей семьей. А она немаленькая - четверо детей. Однако именно это и стало главным мотиватором.

- Конечно, непросто было решиться на переезд с четырьмя детьми, но это и послужило толчком для смены места жительства. Волнение за то, какое у них будущее, - говорит Юрий Александрович.

Кировскую область выбрали неслучайно: здесь проживают родственники Семенченко. Семья переехала по программе переселения и после прибытия получила не только «подъемные» на всех членов, но и возврат денег за покупку билетов.

Юрий благодарит миграционную службу Кирова, которая помогла им с оформлением необходимых документов. Все было сделано четко и без проволочек, без очередей и по предварительной записи.

- Получение гражданства не заняло и года. Мы переехали в сентябре 2021 года, а в марте уже были гражданами РФ с соответствующими паспортами, - рассказывает Юрий.

С обустройством в регионе также не возникло проблем: его детям практически сразу дали места в садике, а сам глава семейства устроился на работу на Кировский мясокомбинат - официально, по ТК РФ.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.