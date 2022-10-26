Кировские общественники помогли вернуться домой мобилизованному с тяжелой формой астмы

Мужчина не принес в военкомат справку, подтверждающую заболевание, и его мобилизовали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кировской области общественники помогли вернуться домой мобилизованному с тяжелой формой астмы. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Мужчине из Юрьи вручили повестку 25 сентября. На следующий день он должен был явиться в военкомат с вещами. Будучи в шоке, он даже не подумал взять в больнице справку, подтверждающую заболевание, и понадеялся на медкомиссию в учебной части. Его супруга же взяла в ЦРБ нужный документ, дающий основание признать человека не годным к службе. Справку мужчине отправили, но вопрос с возвращением все не решался.

Активисты ОНФ подключились к проблеме и проработали ее с областным военкоматом. Диагноз мужчины подтвердили в учебной части, и в ближайшее время он вернется домой.

- В ближайшее время ждем возвращения еще нескольких человек. Решать вопрос по одному из них пришлось в судебном порядке. Вынуждены констатировать, что в отдельных случаях бывает недостаточно добиться от призывной комиссии решения о признании мобилизации ошибочной. Не всегда помогает и обращение в военную прокуратуру и другие контролирующие органы. Остается только суд, - комментируют общественники.

Всего активистам удалось добиться возвращения домой 55 ошибочно мобилизованных. В большинстве случаев - еще до отправки в учебную часть.

ВАЖНО

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала алгоритм действий в случае ошибочной мобилизации. Подробности можно узнать здесь.

«Комсомольская правда» также помогает разбираться со случаями ошибочного призыва. Обратиться со своим вопросом можно следующим образом:

- на электронную почту priziv@kp.ru. На вопросы отвечает военный обозреватель, полковник Виктор Баранец;

- в телеграм-бот «Горячая линия «КП» по мобилизации».

При обращении указывайте следующие данные:

1) ФИО;

2) Описание проблемы;

3) Ваш регион;

4) Контактные данные;

5) Военкомат, из которого пришла повестка.

Напомним, что в области также работает круглосуточная горячая линия по вопросам мобилизации - телефон 122.