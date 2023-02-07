В Кирове завершился суд по «делу о картошке», посаженной активистом у Дворца бракосочетания

В знак протеста активист высадил картошку на одной из улиц города. Фото: vk.com/kirov_krasiv

В Кирове в начале февраля состоялось финальное судебное заседание по «картофельному делу». Напомним, что активист высадил грядку картошки прямо напротив Дворца бракосочетания из-за некачественного содержания газонов. «Комсомолка» узнала, чем закончилось разбирательство.

«НЕ ИМЕЛИ ПРАВА НА ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ»

Все началось 9 мая 2022 года, когда Александр Леванов посадил картофель на газоне улицы Карла Маркса в Кирове. Там же он разместил чучело с лицом начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина. Позже 17 мая сотрудники УДПИ выкопали корнеплоды и подготовили почву к дальнейшей посадке цветов или кустарников. Активист обратился в суд, так как посчитал, что были нарушены его права, ведь посадку картофеля никакой закон не запрещает.

Кроме того Александр Леванов сообщил, что чиновники не имели права на проведение земляных работ в этом месте. Под газоном находится множество коммуникаций: газ, электричество и теплотрассы, а также у них не было разрешения на проведение данных мероприятий. Наличие сетей подтвердили службы и уточнили, что при копании ниже 30 сантиметров необходимо соблюдать меры безопасности, чего естественно, УДПИ не делали.

Активист считает, что сотрудники управления незаконно выкопали картошку, тем самым нарушив его права. Фото: vk.com/kirov_krasiv

- Вишенкой на торте должно было стать назначение судебной экспертизы, которая бы дала однозначный ответ по поводу того, являлись ли работы по выемке грунта именно земляными работами, - рассказывает в своих соцсетях Александр. - И экспертизу для нас готовы были выполнить три различных организации, тем самым поставив точку в вопросе и разрешив для суда все аспекты дела, но в назначении экспертизы мне было отказано.

«Я ВЫШЕЛ ИЗ СУДА С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ»

Также активист уточнил, что ответчики не предоставили ни одного ходатайства и ссылки на закон, которым они руководствовались при проведении работ. Судья отказалась исследовать обстоятельства, и более того, стала сомневаться в праве Александра благоустраивать данную территорию. В итоге законодательный орган вынес решение о поражении активиста Леванова.

- Увы, но к этому я был готов и вышел из зала суда с улыбкой на лице, - прокомментировал Александр.

Выяснилось, что кировчанин собирается подать апелляцию и у него уже готов план действий. Во-первых, активист собирается провести независимую экспертизу, которой, как он заявил, так боится ответчик. Во-вторых, в ходе разбирательства по его мнению были допущены нарушения. В-третьих, жалобу на одно из них уже удовлетворил Кировский областной суд.

- Самое важное: я имею право на справедливый суд и готов доказать свою правоту, - пишет Александр.