Красивые даты 2023 года: как кировчанам выбрать удачный день для свадьбы и других важных событий

Кировчане часто подбирают для свадьбы удачную или красивую дату. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свадьба - одно из самых важных событий в жизни. Многие кировчане привязывают дату бракосочетания к знаковому для себя дню – годовщине знакомства, первого свидания, просто любимой цифре. И, конечно, очень многие выбирают «красивые» цифры для значимого мероприятия. «Комсомолка» подготовила список удачных и популярных дат для свадеб и иных торжественных событий.

КРАСИВЫЕ ДАТЫ

Ближайшие примечательные даты наступают в марте. Это третье, двадцать третье и тридцатое число. Считается, что три - счастливое число, особенно вкупе с номером наступившего года - 2023. Такие даты, как 03.03.2023, 23.03.2023 и 30.03.2023, вполне могут принести удачу кировчанам, если в эти дни совершить какое-то важное мероприятие. Они выпадают на пятницу и четверг.

Еще одна примечательная дата - 23 июня. Во-первых, день снова совпадает с годом. А во-вторых, считается, что он благоприятен для заключения бракосочетаний. В текущем году она выпадает на пятницу.

23 августа 2023 года также будет хорошим выбором для пар, подбирающих красивую дату. Кировчане, выбравшие этот день, сыграют свадьбу в среду.

Одна из популярных дат - 7 июля, по понятным причинам. Молодожены часто выбирают дни, совпадающие по числу с месяцем. По этой же причине свадьбы нередко играются 9 сентября, 11 ноября и 12 декабря. К тому же первые две даты в 2023 году выпадают на субботу, что является еще одним плюсом. А вот 12 декабря придется на начало рабочей недели - вторник.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

Многие желающие пожениться выбирают для этого события дату, которая как-то связана с заключением брака. Так, к примеру, одна из самых актуальных «знаковых» дат - 15 мая. В этот день во всем мире отмечается Международный день семьи. В текущем году он выпадает на понедельник.

Однако в России намного большей популярностью пользуется дата 8 июля, когда справляется День семьи, любви и верности. В этот день по всей стране, в том числе и в Кировской области, заключается большое количество брачных союзов. В 2023 году он выпадает на субботу.

ВАЖНО

Минюст Кировской области напоминает: заявление на регистрацию брака следует подавать не менее, чем через месяц. Если вы уже выбрали дату для торжественного события - лучше забронировать желаемый день заранее.

Подать заявление можно несколькими способами:

- личный прием в органе ЗАГС;

- в МФЦ;

- с помощью портала Госуслуги.

Подробную информацию можно получить по телефону 27-27-73 (доб. 1) либо во Дворце бракосочетания в часы приема.