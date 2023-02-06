Прогноз погоды в Кирове с 6 по 10 февраля: похолодание до -19 на один день и снегопад посреди недели

На неделе ожидаются снегопады и усиление ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кировчан вновь ждут перепады температур. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 6 по 10 февраля.

Понедельник, 6 февраля

В первый день недели столбики термометров будут колебаться от -9 до -11 градусов. Погода будет облачной, осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, ветра практически не будет: порывы составят максимум 3 м/с. Атмосферное давление будет держаться на отметке между 756-758 мм ртутного столба.

Вторник, 7 февраля

Неожиданно нагрянут холода: утром температура воздуха опустится до -19 градусов. К ночи она поднимется до -14 градусов. День будет пасмурным, но вновь без осадков. Ветра снова не ожидается, возможны порывы лишь до 3 м/с. Атмосферное давление поднимется до 763 мм ртутного столба.

Среда, 8 февраля

Температура воздуха повысится до -11 градусов и продолжит подниматься, достигнув к ночи отметки в -7 градусов. В течение практически всего дня будет идти снег. Поднимется ветер: порывы могут составить до 12 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и к 21 часу дойдет до отметки в 755 мм ртутного столба.

Четверг, 9 февраля

Температура воздуха днем поднимется до -5 градусов. Погода будет пасмурной, однако осадков не ожидается. Ветер снова утихнет, но возможны порывы до 7 м/с. Атмосферное давление снова начнет повышаться и составит 760 мм ртутного столба.

Пятница, 10 февраля

Температура воздуха будет колебаться от -8 до -6 градусов. Погода вновь будет пасмурной, снегопадов не предвидится. Синоптики прогнозируют очередное усиление ветра: порывы могут дойти до 10 м/с. Атмосферное давление резко начнет падать и к ночи достигнет отметки в 749 мм ртутного столба.