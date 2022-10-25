Кировчане за одну неделю увидят 14 спектаклей

«Театр на Спасской» покажет премьерный, но уже полюбившийся зрителям спектакль «Бог ездит на велосипеде». Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Фестиваль уже 10 лет является одним из масштабных мероприятий для детей и подростков в России. Он традиционно собирает в Кирове лучшие театры страны и всегда становится ярким и востребованным событием в культурной жизни региона.

В текущем году кировчане увидят 14 спектаклей, которые покажут многообразие детского и молодежного театра, представят новые имена и темы. И помогут популяризировать театральное искусство среди широкой аудитории.

Спектакль «Я не тормоз» кировчанам представит Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» из Великого Новгорода. Фото: Марина ВОРОБЬЕВА

В программу включены постановки известных театров из Москвы, Петербурга, Перми, Казани, Великого Новгорода, Кирова и Еревана. С 14 по 20 ноября спектакли будут представлены на площадках всех трех театров города - «Театра на Спасской», Кировского областного драматического театра и Кировского театра кукол им. Афанасьева.

- Фестиваль не предполагает победителей. Он отражает процесс, знакомит город с театрами, режиссерами, художниками, артистами. Каждый раз становится событием и покоряет зрительские сердца, - отметил Владимир Грибанов, директор «Театра на Спасской», выступившего организатором события.

В первый день фестиваля в драмтеатре состоятся церемония его открытия и показ песочного спектакля по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди» («Театра на песке», Москва). (6+)

Далее в течение недели кировчан ждет целая серия удивительных театральных постановок.

«Сказка о царе Салтане» (театр кукол «Экият», Казань) представит музыкальные номера, феерические декорации и режиссерские находки. (6+)

«Сказки про ежика в тумане» (Пермский ТЮЗ, Пермь) покажет мечту о другой реальности, которая может стать явью, если мы этого захотим. (6+)

«Птифуры. Бабушки» (театр «КУКФО», Санкт-Петербург) - череда крохотных историй в стихах и песенках о бабушках и дедушках. Этот спектакль - попытка важного разговора со взрослым зрителем и большими детьми. (12+)

«Я не тормоз» (Новгородский театр для детей и молодежи «Малый», Великий Новгород) расскажет, как мальчик Игнат любит кататься на самокате. Преодолевая большие расстояния по Москве, он вдруг открывает в себе удивительные вещи. (12+)

«Сказки волшебного дерева» (Пермский театр кукол, Пермь) - предлагает увидеть в обыденности чудо. Этот спектакль - отличный способ познакомиться с языком метафор, которые украшают речь и развивают воображение. (6+)

«Лис, который потерял цвет» (Кировский театр кукол, Киров) - постановка о маленькой девочке, которая теряет в одночасье мир: зрение, родных, но, несмотря на все трудности, в ее душе живут вера и надежда. (6+)

«Ваня» (театр «KARLSSON HAUS», Санкт-Петербург) - история о том, как Ваня отправился искать чудище поганое и чем эти странствия закончились. Зритель узнает чуть больше о загадочной русской душе. (16+)

«Принц в корзине» («Театральный проект 27», Санкт-Петербург) подходит для семейного просмотра: все темы, о которых кричат или наоборот молчат в спектакле, до боли знакомы каждому, кто пытался достучаться до своих родителей или до своих детей. (12+)

«Цацики и его семья» (театр «Суббота», Санкт-Петербург) - спектакль-игра. Три актера примеряют на себя все роли и превращают в веселый театр все, что попадется им под руку. Можно стать любым человеком, животным, растением и даже каракатицей. (12+)

«Лгун» (Ереванский театр марионеток «МИМОС», Республика Армения) покажет яркие характеры, которые позволят зрителям узнать в героях спектакля своих друзей и знакомых, а, может быть, даже себя. (6+)

Ереванский театр марионеток «МИМОС» из Армении подготовил постановку «Лгун». Фото: Нуне ДЖЕРБАШЯН

«А рыбы спят?» (театр «Желтый квадрат», Екатеринбург) - о взрослении человека, становлении личности, о тяжелой потере и обретении самого себя. (12+)

В день закрытия фестиваля зрители увидят сразу две постановки - «Мойры Петроградского района» (Московский областной театр кукол) (12+) и премьеру прошлого сезона «Бог ездит на велосипеде» («Театр на Спасской»). (12+)

Билеты можно приобрести по ссылке.