Удостоверение печатается сразу в МФЦ и выдается в день обращения. Фото: kirovreg.ru

Кировские МФЦ начали выдавать удостоверения детям военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее губернатор Александр Соколов утвердил введение новых мер поддержки для семей мобилизованных. Получить их могут теперь также семьи военнослужащих, участвующих в СВО по контракту, и добровольцев. Основные льготы положены детям. Для этого вводятся специальные удостоверения.

Получить их могут дети в возрасте от 14 до 18 лет, а также законные представители юных кировчан, не достигших совершеннолетия. Удостоверение выдается сразу в момент обращения.

Для того, чтобы его получить, нужны следующие документы:

- заявление установленного образца (заполняется непосредственно в МФЦ);

- согласие на обработку персональных данных;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

- свидетельство о рождении ребенка;

- справка военного комиссариата, подтверждающая факт мобилизации или службы по контракту, выданная не ранее чем за месяц до обращения за удостоверением или иной документ, подтверждающий факт прохождения службы по контракту в рамках СВО, выданный не ранее 24.02.2022;

- фотография 3х4 на каждого ребенка.

Удостоверение печатают сразу в МФЦ и заверяют двумя печатями и подписью сотрудника, выдавшего документ. Он будет действовать в течение двух месяцев со дня выдачи. В случае, если срок продления удостоверения выпадет на праздничный или нерабочий день, обратиться за ним можно будет заранее.

Узнать подробности о получении услуги можно следующим образом:

- по телефону 8-800-707-43-43;

- написать сообщение в WhatsApp, Viber или Telegram по телефону: 8-922-906-27-50.