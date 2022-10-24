В Киров привезли мультимедийное шоу с картинами Айвазовского

40-минутное мультимедийное шоу погружает в атмосферу водных путешествий по Черному морю. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

В областную столицу вновь привезли проект «Ожившие полотна» (0+). На этот раз он посвящен картинам самого знаменитого мариниста России Ивана Айвазовского.

Можно не только увидеть самые известные полотна знаменитого мариниста, но и познакомиться с его биографией, историей морского пейзажа.

Выставку подготовили петербургские специалисты, авторы не менее известного проекта, посвященного Ван Гогу. Кто видел этот проект в Кирове, тот помнит.

- Этот проект - опыт сотрудничества мультимедийного музея «Люмьер-Холл» и Вятского художественного музея, - отметила начальник отдела выставочной и экспозиционной деятельности ВХМ Анна Назарова. - Результатом первого опыта стала выставка «Ван Гог - Живые полотна». Поскольку она оказалась достаточно популярной среди кировских посетителей, мы решили организовать второе мультимедийное шоу. Надеемся, оно также будет интересно нашим зрителям.

Формат ps-3D создает впечатление того, что зритель находится на борту корабля. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Новая выставка уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени. И вот она в Кирове. Поэтому если сегодня нет возможности съездить для просмотра новой экпозиции в «Люмьер-Холл», то советуем заглянуть в выставочный зал Вятского художественного музея. Можно - всей семьей.

40-минутное мультимедийное шоу погружает в атмосферу водных путешествий по Черному морю. Как известно, Айвазовский обожал писать море, причем, чаще всего делал это не с натуры, а по памяти или со слов очевидцев. Писал много и достоверно.

Море в исполнении мастера и в статике не оставляет равнодушным с его кипящими водоворотами, тонкой игрой света и цвета. Мультимедийная технология усиливает этот эффект.

Всего на выставке можно увидеть более ста работ Айвазовского в формате ps-3D. Он создает впечатление, что зритель находится на борту корабля, ну, или, потерпев кораблекрушение, в морской пучине.

Тут тебе и сильные волны в лицо, и погружение под воду, и летящие над головой пушечные ядра, и сухой треск огня, в котором погибают корабли. В такой обстановке, которую на выставке поддерживают объемный звук и проекторы высокого разрешения, можно приблизиться к тому, что чувствуют люди, спасающиеся на обломках мачты посреди бушующей морской стихии.

Впрочем, 3D-эффект гарантирует, что зрители выйдут сухими из воды и после бурных военных баталий увидят мирный золотой рассвет и необъятную морскую гладь с палубы корабля.

- Специфика мультимедиа помогает погрузиться в мир художественной реальности, воссозданной Айвазовским. Она также напоминает о событиях в истории и культуре России, - сказала Анна Назарова.

3D-эффект гарантирует, что зрители выйдут сухими из воды. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

Известно, что одна из картин Айвазовского «Хаос. Сотворение мира» настолько впечатлила Папу Римского, что он захотел купить ее. Художник не продал - подарил полотно Ватикану.

Сегодня работы мастера баснословно дороги. Например, одна картина была продана в переводе на современные деньги за 153 млн рублей.

Об этом и других любопытных фактах можно узнать здесь же на выставке. Информационные стенды рассказывают о биографии художника, знакомят с основными вехами его творчества.

ВАЖНО

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 71.

Когда: до 10 января 2023 года.

Часы работы: вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30); четверг с 12.00 до 20.00 (касса до 19.30); понедельник - выходной день.

Стоимость билетов: от 250 рублей.