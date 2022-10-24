Главные новости в Кирове с 17 по 23 октября: отставка министра из-за разгильдяйства, новые меры поддержки семьям мобилизованных, приговор за убийство 19-летней девушки, неурядицы с общественным транспортом

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 24 октября, за окном дождь, +4 градуса тепла, порывы ветра до 9 м/с. Полный прогноз погоды на ближайшие дни можно посмотреть здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить основные события ушедшей.

ОТСТАВКА ИЗ-ЗА РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

В минувший понедельник стало известно об отставке министра строительства, энергетики и ЖКХ Игоря Селезнева. Причиной Александр Соколов назвал «разгильдяйство». Которое, однако, могло вылиться в серьезные последствия. Из-за действий Селезнева область едва не лишилась 124 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. Большую часть удалось отстоять, однако 24 миллиона регион все же потерял. Из-за этого Селезневу пришлось оперативно покинуть свой пост. Исполнять его обязанности будет Владимир Климентовский - зам Селезнева.

ХОД МОБИЛИЗАЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На минувшей неделе губернатор Александр Соколов ввел новые меры поддержки для семей мобилизованных. Дети смогут бесплатно ходить в кружки и секции, посещать концерты и спектакли, ездить на общественном транспорте. Военнослужащие и их семьи смогут получить компенсацию на догазификацию, чей предельный размер увеличился до 100 тысяч рублей. Прорабатывается вопрос льгот по транспортному налогу. Кроме того, на соцподдержку смогут рассчитывать также семьи военнослужащих, участвующих в СВО по контракту, и добровольцев.

На днях также военный комиссар Кировской области Геннадий Боков заявил, что единовременная выплата мобилизованным не предусмотрена. Она планировалась только для тех, кто изъявил желание пойти на военную службу по контракту в именные подразделения.

ВВЕДЕНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ В РЕГИОНЕ

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о наделении глав регионов дополнительными обязанностями и введении в некоторых субъектах страны особых режимов: максимальный и средний уровень реагирования, а также повышенной и базовой готовности. Кировская область относится к последней категории.

Губернатор Александр Соколов разъяснил, что регион продолжает жить в привычном режиме, никаких ограничительных мер не поступит. Все необходимые мероприятия уже выполняются в штатном режиме профильными службами и ведомствами, предприятиями и организациями.

ПРИГОВОР ЗА УБИЙСТВО 19-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

В конце ноября 2021 года жители дома по Грибоедова в Кирове нашли на общем балконе труп девушки, завернутый в ковер и пакеты. Следствию удалось выяснить, что к убийству 19-летней кировчанки причастен ее 35-летний знакомый.

Трагедия произошла еще в сентябре: они вместе выпивали, вспыхнула ссора, и девушка начала оскорблять мужчину. Тот задушил собутыльницу, спрятал тело в кладовку, а спустя какое-то время вынес на общий балкон.

На днях кировчанин получил приговор за убийство: 12 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

ТРАВМАТИЗМ НА Ж/Д ПУТЯХ

Кировское ЛО МВД на транспорте подвело статистику травматизма на железнодорожных путях и рядом с ними за 9 месяцев 2022 года. Согласно ей, за этот период пострадал 21 человек. Пятеро были детьми. В 11 случаях получившие травмы скончались.

Так, например, 18-летний парень решил сократить путь и перелез через цистерну грузового состава. В итоге он получил удар током в 27000 вольт. Его срочно доставили в областную травматологию, но он скончался в больнице от полученных травм.

Основная причина, по которой люди травмируются и погибают на путях - незнание и нарушение пострадавшими правил безопасности на железной дороге, а также их беспечность и поспешность.

ОЧЕРЕДНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ С ТРАНСПОРТОМ

С января 2023 года в Кирове отменят автобус №88. Маршрут почти полностью повторяет схему движения троллейбуса №8, и потому убыточен. Изначально его хотели сохранить при помощи создания пересадочного узла на остановке «Мечта», но кировчане к концепции отнеслись прохладно. Поэтому маршрут будет ликвидирован.

Кроме того, с нового года в Кирове обещали запустить автобусный маршрут №7. Однако никто из перевозчиков не заявился на электронный аукцион, и конкурс признали несостоявшимся. Экс-руководитель АО «АТП» Денис Пырлог считает, что маршрут не просуществует долго из-за своей убыточности: пассажиропоток на маршруте составит максимум 200 человек, «и только из-за того, что закроют с нового года 88-ой маршрут».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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