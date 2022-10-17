«Рок в защиту животных»: в Кирове прошел V музыкальный фестиваль

На фестиваль собрались любители рока, которым не безразлична судьба бездомных животных. Фото: Наталья ЖЕМЧУЕВА.

15 октября в Кирове прошел V международный фестиваль «Рок защиту животных». На праздник собрались более 100 гостей и участников. По словам организаторов, музыка звучала 7 часов нон-стоп. На фесте собрали 91500 рублей на нужды бездомных животных под курацией группы «Дари Добро».

Хэдлайнером мероприятия выступил гитарист-виртуоз Сергей Маврин. Фото:скрин с видео, автор Наталья ЖЕМЧУЕВА.

В этот раз хэдлайнером мероприятия выступил гитарист-виртуоз Сергей Маврин. Он охотно откликнулся на приглашение и посетил наш город. На вокзале организаторы встретили его вместе с символом фестиваля Венгой - лабрадором в специальной рокерской косухе. Музыканту показали арт-объект «Присядь на дорожку» и рассказали историю собаки Найды, которая на нем изображена. Сергей также посетил котокафе, где охотно погладил не только местную знаменитость - Юрия-губернатора, но и всех остальных котиков.

На фестивале Сергей Маврин выступал более 1,5 часов: исполнил свои известные композиции и пообщался с поклонниками.

- Неимоверно теплая встреча по замечательному поводу. Сегодня каждый из нас может сказать: «Да, я помог. Я что-то сделал, чтобы этот мир стал лучше. Я сделал шаг на пути к свету», - поделился музыкант на официальной странице своего сольного проекта.

Сергея Маврина на вокзале встречали организаторы вместе с символом феста - лабрадором Венгой. Фото: Наталья ЖЕМЧУЕВА.

Организаторы мероприятия отметили значимость присутствия Сергея Маврина на этом фестивале. Ведь он не только известный музыкант, но и не менее известный зоозащитник.

- Я с детства неравнодушен к животным, - поделился с нами Сергей Константинович. - С середины 90-х годов я стал наблюдать за нарастающей проблемой бездомных животных, а последние лет восемь подключился к движению зоозащиты. Не могу назвать себя волонтерам, но помогаю московским приютам как могу. Помочь хочется всем, но не всегда получается.

Сергей рассказал, что у него всегда были собаки. Но когда умерла собака, прожившая с ним 16 лет, он не смог завести нового пса. Но в доме есть кот Эрвин и кошка Ася.

- Эрвин раньше жил в темной комнате, его на руки не брал никто, - рассказала супруга Сергея Анастасия. - Первое время у нас дома он был как дикий зверек: долго привыкал, мурлыкать не умел. Но нам удалось его приручить.

А кошку, по словам музыканта, он забрал из деревни, когда наступали холода, и ей некуда было деться.

- Как вы помогаете приютам?

- Информационно и финансово. Мы видим, как работают приюты, это колоссальный труд. Посещаем приют «Беригиня», я его называю Ноев ковчег. Там и конь, и ослик, и даже крокодила они пытались спасти, но не успели - его машина на улице переехала. Откуда крокодил оказался на улице, это, конечно, вопрос...

- Какой самый яркий случай спасения?

- Их очень много. Один из первых: в 90-е годы я часто подбирал животных на улице. Отогревал. Кого-то не довез. Была сбитая собака, которой я просто не успел помочь, она умерла в дороге. Правильно говорить именно о добрых случаях, что существует не только жестокость. Раньше не было термина «бездомные животные», мы росли в окружении дворовых собак.

- Какие эмоции вы испытываете, помогая животным?

- Это даже не удовлетворение, а скорее внутреннее спокойствие. Когда хорошо даже одному спасенному животному, весь мир становится хоть немного, но лучше. Смысл и цель того, что я делаю в информационном пространстве, - привлечь внимание к проблеме своим примером.

- Какие пути решения проблемы с бездомными животными вы видите ?

- Стерилизация. Только так. Способ отстрела бестолков и жесток. Сейчас все более упорядоченно, но мы пережили в 90-х период жестокости. Должен быть лучше проработан закон о защите животных. Пока животные как вещи, принадлежащие хозяину.

Анастасия отметила, что нужно воспитывать доброту, в первую очередь в детях. Учить их уважать жизнь - не только человеческую, но и животных.

- Вы гитарист-виртуоз, есть ли у Вас ученики?

- Я пытался учить, но это технически тяжело. Есть один молодой человек, он играет очень здорово. Но моя техника не так проста, многим не хватает усидчивости.

- Спасибо за беседу и участие!

- Всегда рад.

На фестивале выступили 5 кировских групп. Фото: Наталья ЖЕМЧУЕВА.

КСТАТИ

На фестивале выступили 5 кировских групп: Feral Reverie Sympho Gothic Experimental Metal, ErranT SoulS , Море Дона Хуана, Лёма, Компаунд. На фотозоне вместе с фотографами работала символ феста Венга. Все желающие могли приобрести спецально подготовленные к этому мероприятию сувениры. Очень тепло встретил гостей рок-бар «Атмосфера».