Александр Соколов поручил кировским дорожникам работать в режиме гибкого реагирования зимой

Кировские дорожные службы на данный момент готовы к зиме. Фото: kirovreg.ru

Кировские дорожники будут работать зимой в режиме гибкого реагирования. Такое поручение организациям дал губернатор Александр Соколов.

Согласно прогнозам синоптиков, уже в конце текущей недели на улице должно похолодать вплоть до минусовых температур, и ожидается первый снег. Дорожные службы готовы к непогоде: техника для уборки улиц находится в исправном состоянии, также в достаточном количестве закуплены реагенты.

- Ко мне поступило несколько обращений от жителей Кирова, - отметил Александр Соколов. - В прошлом сезоне дорожники сыпали реагенты на уже выпавший снег, что не приносило должного результата. Обращаю внимание, что коммунальщики должны работать в режиме «гибкого реагирования» – выполнять задачи в соответствии с ситуацией. Если не успели посыпать дорогу реагентами до снегопада, то и не надо впустую тратить народные деньги.

Всего уборкой снега зимой в Кирове будут заниматься 185 единиц техники. Для обработки улиц от наледи заготовлены 5 тысяч тонн противогололедного материала (галит, песко-соляная смесь, каленый песок и бионорд). Снег будут вывозить с улиц преимущественно по ночам и отправлять его на три полигона.

Стоит также отметить, что генподрядчику, АО «ГДМС», предстоит следить за содержанием порядка 7 млн кв. метров дорог, почти миллионом кв. м тротуаров и 3 млн кв. м газонов.