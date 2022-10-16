Кировские дознаватели раскрывают более 3000 преступлений в год

Начальник отдела организации дознания УМВД России по Кировской области полковник полиции Дмитрий Комаров рассказал о работе этого подразделения. Фото: Пресс-служба УМВД России по Кировской области

О том, что в органах МВД работают дознаватели, слышали практически все жители Кировской области. Но чем конкретно занимаются эти люди, знают очень немногие. Мы решили выяснить это накануне их профессионального праздника, который отмечается 16 октября. На наши вопросы ответил начальник отдела организации дознания УМВД России по Кировской области полковник полиции Дмитрий Комаров. Отметим, что в текущем году этому подразделению исполнилось 30 лет.

- Дмитрий Андреевич, скажите, какие уголовные дела расследуют дознаватели?

- В основном это преступления небольшой и средней тяжести. Максимальное наказание за их совершение не превышает 5 лет лишения свободы. Среди них преступления против жизни и здоровья, семьи и несовершеннолетних, собственности, общественной нравственности, безопасности дорожного движения. Особенно сложными в расследовании считаются незаконное предпринимательство и использование чужого товарного знака, а также экологические - загрязнение вод, порча земли, и, конечно же, преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ).

Особенность IT-преступлений - их межрегиональный характер, а в некоторых случаях и межгосударственный. Это требует значительных затрат времени на подготовку и проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по их расследованию. В текущем году дознаватели совместно с сотрудниками оперативных подразделений для раскрытия таких преступлений выезжали в Москву, Екатеринбург, Джержинск, Ухту, Нижний Новгород, Калугу, Саратов, Краснодар, Шахты, Пермь. В пяти случаях лица, совершившие преступления, установлены.

- Можете привести примеры IT-преступлений, в которых преступники были найдены?

- В конце прошлого года в Кирове было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств в размере 70 000 рублей под предлогом оказания услуги по подбору автомобиля в Москве. Дознаватели установили совпадение с банковской картой, которая использовалась злоумышленником по уголовному делу, возбужденному в ОМВД по Тверскому району г. Москвы. После получения информации о подозреваемом и проведения необходимых следственных действий дознание по уголовному делу было завершено и направлено в суд.

По другому уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств в размере 2999 рублей под предлогом продажи на сайте «Авито» детских игрушек, дознаватель и сотрудник уголовного розыска выезжали в Краснодар. И установили там причастность местной жительницы к совершению данного преступления. После проведения необходимых следственных действий дело с обвинительным актом также направлено в суд.

- Ведут ли сотрудники отдела организации дознания какую-либо работу по профилактике преступлений, совершенных с использованием ИТТ?

- Да. Так, при допросах потерпевших мы устанавливаем, было ли им известно о способах совершения таких преступлений, из каких источников они об этом узнали. Уточняем, также знают ли они о мерах безопасности при работе в интернете и общении с незнакомыми людьми, выдающими себя за сотрудников различных ведомств, имеющих право запрашивать конфиденциальную информацию. С каждым потерпевшим проводим профилактические беседы: разъясняем основные способы хищения денежных средств с банковских счетов и то, на какие уловки идут преступники чтобы получить нужную им для этого информацию. Кроме этого, направляем потерпевшим письма с разъяснениями, как не стать жертвой мошенников.

Изучение уголовных дел показывает, что причиной совершения подобных преступлений часто является поведение самих потерпевших. Они попадают на удочку мошенников из-за отсутствия знаний о способах совершения преступлений в IT-сфере и несоблюдения элементарных мер безопасности при работе в интернете. А многие пострадавшие хоть и знали о мошеннических схемах, но стали жертвами преступлений из-за пользовательской небрежности, легкомысленного поведения, возрастных и интеллектуальных особенностей.

В текущем году сотрудники подразделений дознания уже провели более 600 профилактических бесед с потерпевшими, в том числе по IT-преступлениям. В адрес руководителей микрофинансовых организаций внесено более 50 представлений по подобным случаям. Регулярно размещаем информацию в интернете и средствах массовой информации об оконченных уголовных делах в отношении лиц, совершивших преступления в сфере ИТТ.

- Кого из сотрудников в преддверии профессионального праздника Вам хотелось особо отметить?

- Прежде всего, ветеранов. В разные годы его отдел организации дознания УМВД России по Кировской области возглавляли: Сергей Юрьевич Шишкин, Андрей Степанович Баранцев, Сергей Александрович Зонов, Сергей Иванович Копырин, Юрий Роланович Тетерин, Олег Николаевич Блинов.

Более 15 лет службу в подразделениях дознания проходят Лариса Сергеевна Харитонова, Екатерина Васильевна Фуфачева, Елена Алексеевна Распопина, Екатерина Владимировна Козулева, Фаяз Василович Салахутдинов, Андрей Петрович Шерстенников, Руслан Максутович Хакимов.

Отмечу, что сотрудники подразделений дознания достойно представляют Кировскую область на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Например, в 2018 году старший дознаватель МО МВД России «Вятскополянский» Алексей Бабушкин занял первое место.

И в преддверии профессионального праздника хочу пожелать сотрудникам отдела и ветеранам крепкого здоровья, личного счастья, успехов в работе и во всех начинаниях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

70% сотрудников органов дознания УМВД России по Кировской области - женщины.

Не менее 3100 уголовных дел дознаватели нашего региона ежегодно направляют в суд.

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года раскрываемость преступлений компетенции дознания превысила 77%.