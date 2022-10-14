Приметы погоды на Покров, определяющие, какой будет зима 2022-2023 в Кирове

Согласно народным приметам, грядущая зима обещает быть морозной. Фото: Мария ЛЕНЦ

14 октября православные люди празднуют Покров Богородицы, который в текущем году выпал на пятницу. По верованиям предков, с этого дня осень начинает переходить в зиму. По погоде на Покров определяли, чего ждать от самого холодного времени года. Народных примет касательно этого дня очень много, но по нескольким из них мы попытались погадать, какой же она будет - зима 2022-2023 в Кирове.

= ТО ЛИ РАННЯЯ, ТО ЛИ ПОЗДНЯЯ, ТО ЛИ МОРОЗНАЯ, ТО ЛИ ДОЖДЛИВАЯ

1 примета: «Если вы на Покров увидели отлетающих журавлей, то зима наступит рано и будет холодной». По свидетельствам наших читателей, журавли улетели из области еще полторы-две недели назад. Судя по этому, зима должна быть ранней и морозной.

2 примета: «Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год будет легкий, а если не все, то быть суровой зиме». За минувшую ночь в Кирове деревья сильно полысели, однако все листья не потеряли. Некоторые все еще зеленеют. Еще один плюс в копилку мнений о холодной зиме!

3 примета: «Если на Покров падает снег, то и Дмитриеву дню (8 ноября) быть снежным, а вот если снега не будет, то и в день святой Екатерины (7 декабря) снег не выпадет». Смотрим в окно: пасмурно, дождь. Судя по этой примете, до середины декабря снега нам не дождаться? Однако это все же маловероятный прогноз.

4 примета: «Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит». Ни в регионе, ни в областном центре снега еще не видели - только заморозки. Но если руководствоваться этой приметой, она перечеркивает первую, обещающую раннюю зиму.

5 примета: «Какова погода на Покров, такова и зима будет». Сегодня в Кирове облачно, дождливо, до +6 градусов тепла, ветер до 9 м/с. Судя по этой примете, стоит ждать теплую и сырую зиму. Что вновь не соотносится с первой приметой.

КСТАТИ

Недавно «Комсомолка» публиковала долгосрочный прогноз на октябрь. Согласно мнению метеорологов-любителей, первый снег может выпасть уже в двадцатых числах месяца. Однако это все же непроверенные данные - впрочем, как и приметы. Какие из них были наиболее точными - узнаем уже зимой!