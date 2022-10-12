Кировский кадровик: «Работать с людьми сложно, но интересно»

Несмотря на большой опыт кадровой работы, Светлана Кротова решилась на кардинальные перемены. Сейчас она - руководитель рекламной службы в кировской редакции «Комсомолки». Фото предоставлено героиней публикации

«Кадры решают все» - этот лозунг можно было увидеть, пожалуй, на всех крупных предприятиях в советские времена. Сейчас его так не тиражируют. Но значимость его не уменьшилась. Успех любой компании зависит от правильного подбора сотрудников. А значит, прежде всего, от тех, кто работает в отделе кадров. В преддверии Дня кадровика, который отмечается в России 12 октября, мы поговорили с кировчанкой, которая 20 лет отдала этой профессии.

Светлана Кротова работала в отделах кадров и на крупных предприятиях, и в небольших компаниях. Поэтому хорошо знает все особенности этого дела.

- За время моей работы кадровиком эта деятельность поменялась, можно сказать, на 180 градусов, - говорит Светлана. - В начале карьеры в мои обязанности входили только прием, перевод, увольнение и организация обязательного обучения. Сейчас функционал этой службы значительно шире. И если ты еще в единственном лице, то приходится выполнять работу и кадровика, и юриста, и секретаря и др. В современном обществе такой отдел занимается и кадровым делопроизводством, и HR-работой и в какой-то мере PR-деятельностью. Ведь как ты преподнесешь кандидату будущую работу и коллектив, такое и будет его решение.

- Как Вы пришли в данную профессию? Какие навыки и образование необходимо иметь для работы кадровиком? Где обучают данной специальности?

- Первое мое образование юридическое. Когда я училась, проходила производственную практику в отделе кадров ОАО «Восток». Это крупное предприятие, где производили одноразовые шприцы, лекарственные средства, микробиологическую продукцию для животноводства. Вот во время практики на меня и обратили внимание. Хотя я тогда занималась вводом данных в компьютер, который в то время был единственным в отделе. Замечу, это были все личные данные более чем на 2000 человек. А юридическое образование, я считаю, должно быть профильным для сотрудников отдела кадров. Очень много надо знать законодательных актов. Но в работе требуются также знания по охране труда, архивному делу, психологии.

Самое трудное в работе кадровика - договариваться с людьми, это не опыт, а внутреннее умение Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как изменилась работа кадрового отдела с внедрением автоматизированных информационных технологий - стала ли она проще?

- Я начинала работать еще в программе «Галактика», потом пошли 1С различных версий, был опыт работы в SAP. Скажу так, проще не стало, но возникло больше возможностей оперировать данными работников. Если кадровик грамотный и хороший специалист в своем деле, то он сможет сделать любой отчет, какой понадобится в работе. Помню, как мы всем отделом считали на ОАО «Восток» численность работников вручную - по личным карточкам. И не дай бог ошибешься. Мое кредо в работе было такое: я «настолько ленивый человек», что лучше потрачу полчаса времени и занесу все данные в программу, но зато, потом в течении 1 минуты сделаю любой отчет.

- Что бы вы могли посоветовать молодым людям, которые планируют работать в кадровой сфере?

- Нужно быть готовым учиться всю свою трудовую деятельность, быть очень терпеливым к людям. В работе придется сталкиваться с такими ситуациями, что не знаешь, каким образом выкрутиться. У меня был случай на одном предприятии: в деревенском магазине продавец - пенсионерка, одним днем сказала: «Не буду работать». Отдала ключи от магазина и ушла. Что делать? Где искать работника в селе, в котором живет 300 человек и большая часть - пенсионеры? Пришла к руководителю и заплакала, ну не было уже сил «воевать» с кадрами. Он спокойно так сказал: «Давай ищи человека, а магазин пока постоит закрытым». Я благодарна за этот урок до сих пор. А нужного человека я на следующий же день нашла, не оставила людей без продуктов. Надо быть готовым к нестандартным решениям и уметь нести ответственность за свои действия, а не спихивать на ситуацию и тем более на другого человека.

- Кадровик - это призвание или профессия? Что самое трудное в работе? Какие плюсы и минусы в деятельности?

- Это призвание, случайных людей в этой профессии не бывает. Далеко не все в ней остаются. Самое трудное - договариваться с людьми, это не опыт, а внутреннее умение. Оно или есть, или его нет. У каждого человека в любой профессии свои плюсы и минусы: кто-то любит бумаги оформлять, а кто-то организовывать работу с людьми, лично у меня - это было общение. Ко мне шли со своими проблемами, я знала практически обо всех радостях и печалях работников, и люди мне доверяли. Они знали, что дальше моего кабинета эта информация не уйдет... хотя грешу, хотелось рассказать другим.

- В обязанности кадровой службы входит прием сотрудников на работу. Поделитесь своим опытом: как проходит отбор кандидатов? Что необходимо учесть соискателю для успешного прохождения отбора? Как составить грамотное резюме?

- Отбором кандидатов кадровики занимаются в маленьких организациях, в крупных это прерогатива HR. Первоначальный отбор происходит на этапе резюме, процентов 80 отсеивается уже здесь. Дальше - на этапе собеседования. Киров «славится» людьми, с которыми договариваешься о встрече, а они... не приходят, на твои звонки не отвечают, особенно линейный персонал. До этапа собеседования с руководителем доходит 1-3 кандидата. Для соискателя первое, что надо сделать - это не полениться и зайти на сайт компании, чтобы появилось понимание о руководстве, стратегии и других аспектах.

- Почему вы решили сменить профессию? Вы счастливы на новом месте работы?

- На смену профессии я решилась, когда была в поиске работы. Интересной, многозадачной работы для кадровика в Кирове не так и много. При моем опыте я оказалась очень капризным кандидатом. Не устраивала удаленность от дома, режим работы, и особенно заработная плата - в Кирове она у кадровиков очень маленькая: если найдете работу за 25 тысяч, это счастье. Я не была готова размениваться.

В сентябре 2019 года моя бывшая коллега пригласила меня в медиагруппу «Комсомольская правда» Киров». Первоначально было тяжело, пришлось ломать полностью психологию, жизнь перевернулась с ног на голову. В какой-то момент была готова уйти, я не понимала цель моей работы, моего функционала. Но понемногу стало выстраиваться понимание: стратегия, задачи. Многому пришлось переучиваться.

Сейчас я руководитель рекламной службы в кировской редакции «Комсомолки». Общаюсь со многими интересными людьми как в Кирове, так и по всей России. Я разрабатываю проекты и пусть некоторые из них проходят с пробуксовкой, но ко мне приходит опыт. С нами стали работать многие компании не только по России, недавно мы вышли и на международный уровень. Нам доверяют и поверьте - это дорогого стоит. Отличную репутацию очень трудно заработать на рынке, а тем более среди СМИ. Отмечу, что работаю в этой организации уже три года. И очень радуюсь, что не сокращается число наших читателей печатных изданий и с каждым месяцем увеличиваем количество подписчиков в наших соцсетях. Нашими изданиями интересуются и нам доверяют, потому что здесь работают профессионалы своего дела. С приходом в «Комсомолку» у меня полностью поменялось мышление, взгляд на жизнь: я занялась спортом - фитнес и бег по утрам. Я стремлюсь стать профи во всех отношениях. Да, и я - счастливая бабушка!