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Общество10 октября 2022 10:00

Кировский психолог: Как создать оптимальные условия для жизни и работы

Несколько практических рекомендаций дала преподаватель КГМУ Екатерина Агафонова
Мария Петрова
Физические нагрузки не только укрепляют организм, но и улучшают настроение и повышают иммунитет.

Физические нагрузки не только укрепляют организм, но и улучшают настроение и повышают иммунитет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как не поддаться осенней хандре, научиться сохранять спокойствие в любой ситуации и не раздражаться по пустякам? Об этом в преддверии Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, мы поговорили с кандидатом педагогических наук, преподавателем Кировского медуниверситета, практикующим психологом Екатериной Агафоновой.

Психолог отметила, что сегодня возрастает актуальность и более серьезных проблем в этой сфере: растет число случаев жестокости, насилия, проявления разного рода маний, склонности к суицидам, особенно у подростков.

- Нельзя не обратить внимание, что среди взрослых и детей увеличивается состояние тревожности, депрессии, апатии, эмоционального выгорания, нестабильности эмоционально-волевой сферы, - говорит Екатерина. - По мнению психологов и психотерапевтов, данные реакции усиливаются в период адаптации людей к новому сезону - осенью и весной. Предупредить их можно, создавая для себя оптимальные условия для жизни и работы.

Практикующий психолог Екатерина Агафонова дала несколько советов, как научиться самообладанию. Фото предоставлено героиней публикации.

Практикующий психолог Екатерина Агафонова дала несколько советов, как научиться самообладанию. Фото предоставлено героиней публикации.

Екатерина Агафонова дала несколько практических рекомендаций.

1. Установить оптимальный режим сна и бодрствования с учетом времени питания.

Нервная система имеет возможность восстанавливаться только в период с 22.00 до 24.00, поэтому так важно лечь спать вовремя, чтобы не испытывать усталость или нервозность с самого утра и на весь день. Кроме того, сам ночной сон должен длиться 7-9 часов в зависимости от возраста и имеющихся заболеваний. Например, здоровому взрослому, ведущему активный образ жизни, достаточно 7 часов. Ребенку - восемь, при условии, что он поспит еще и днем. А человеку с дисфункцией головного мозга, остеохондрозом, мигренью нужно спать не менее 8-9 часов.

Питаться важно в одно и тоже время. Это создает правильное пищевое поведение, а значит, свободу и легкость в движении, сохраняет нормальный вес.

2. Планировать ежедневно не менее двух мероприятий «для себя любимого».

Причем «внутренних» - дела для себя и во имя себя. И «внешних» - время, проведенное в компании из двух и более человек. Например, заняться любимым хобби, принять ванну с солью, сходить на массаж или уходовые процедуры за лицом и телом, потанцевать, прогуляться в парке, посетить студию лепки или рисования. Так как человек является лицом социальным, встреча с интересным человеком, близким по духу и настрою, с посещением увлекательных мест усилит эффект радости и позитива. Почему бы с этой целью не посетить книжный клуб, не сходить на конную прогулку или за грибами, на дегустацию и подбор ароматов духов, в кафе или шопинг под новый сезон? Благо, что для этого сейчас созданы все условия.

3. Ввести в свою жизнь полезную привычку: занятия спортом или физические разминки для тонизирования своего тела и поднятия иммунитета.

В этом случае каждый человек может найти себе свой личный способ, к примеру плавание в бассейне, утренняя зарядка, вечерняя пробежка и занятие на уличных тренажерах, мини-поход в выходной день, посещение секций.

4. Установить в семье ритуалы общения, новые традиции или вспомнить забытые старые.

Это объединят, дает душевное тепло, состояние простой человеческой радости, внимания и поддержки. При этом выделяются эндорфины - гормоны счастья. Почему бы всей семьей не поиграть в настольные игры или не сходить в кино? Можно испечь что-то вкусное и пригласить к себе друзей, посетить боулинг-клуб или мероприятие на загородных площадках.

5. Своевременно посещать врачей, чтобы выявить психосоматические болезни и вместе с психологом скорректировать отношение к себе, людям и миру.

Дело в том, что организм сигнализирует о сбоях в работе посредством болей, а не слов. И если человек делает что-то во вред, то возникает болезнь. Понять ее причины можно только посетив дипломированного специалиста и делать это нужно не затягивая проблему. В этом случае выбор психолога осуществляется по отзывам, уровню образования и рекомендациям.

6. Держать баланс между мыслями, чувствами и действиями.

Только так можно научиться самообладанию - самому значимому качеству, которое достигается индивидуальной и осознанной проработкой с психологом.

Общество: ВОПРОС ДНЯ