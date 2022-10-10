Кировский психолог: Как создать оптимальные условия для жизни и работы

Физические нагрузки не только укрепляют организм, но и улучшают настроение и повышают иммунитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как не поддаться осенней хандре, научиться сохранять спокойствие в любой ситуации и не раздражаться по пустякам? Об этом в преддверии Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября, мы поговорили с кандидатом педагогических наук, преподавателем Кировского медуниверситета, практикующим психологом Екатериной Агафоновой.

Психолог отметила, что сегодня возрастает актуальность и более серьезных проблем в этой сфере: растет число случаев жестокости, насилия, проявления разного рода маний, склонности к суицидам, особенно у подростков.

- Нельзя не обратить внимание, что среди взрослых и детей увеличивается состояние тревожности, депрессии, апатии, эмоционального выгорания, нестабильности эмоционально-волевой сферы, - говорит Екатерина. - По мнению психологов и психотерапевтов, данные реакции усиливаются в период адаптации людей к новому сезону - осенью и весной. Предупредить их можно, создавая для себя оптимальные условия для жизни и работы.

Практикующий психолог Екатерина Агафонова дала несколько советов, как научиться самообладанию. Фото предоставлено героиней публикации.

Екатерина Агафонова дала несколько практических рекомендаций.

1. Установить оптимальный режим сна и бодрствования с учетом времени питания.

Нервная система имеет возможность восстанавливаться только в период с 22.00 до 24.00, поэтому так важно лечь спать вовремя, чтобы не испытывать усталость или нервозность с самого утра и на весь день. Кроме того, сам ночной сон должен длиться 7-9 часов в зависимости от возраста и имеющихся заболеваний. Например, здоровому взрослому, ведущему активный образ жизни, достаточно 7 часов. Ребенку - восемь, при условии, что он поспит еще и днем. А человеку с дисфункцией головного мозга, остеохондрозом, мигренью нужно спать не менее 8-9 часов.

Питаться важно в одно и тоже время. Это создает правильное пищевое поведение, а значит, свободу и легкость в движении, сохраняет нормальный вес.

2. Планировать ежедневно не менее двух мероприятий «для себя любимого».

Причем «внутренних» - дела для себя и во имя себя. И «внешних» - время, проведенное в компании из двух и более человек. Например, заняться любимым хобби, принять ванну с солью, сходить на массаж или уходовые процедуры за лицом и телом, потанцевать, прогуляться в парке, посетить студию лепки или рисования. Так как человек является лицом социальным, встреча с интересным человеком, близким по духу и настрою, с посещением увлекательных мест усилит эффект радости и позитива. Почему бы с этой целью не посетить книжный клуб, не сходить на конную прогулку или за грибами, на дегустацию и подбор ароматов духов, в кафе или шопинг под новый сезон? Благо, что для этого сейчас созданы все условия.

3. Ввести в свою жизнь полезную привычку: занятия спортом или физические разминки для тонизирования своего тела и поднятия иммунитета.

В этом случае каждый человек может найти себе свой личный способ, к примеру плавание в бассейне, утренняя зарядка, вечерняя пробежка и занятие на уличных тренажерах, мини-поход в выходной день, посещение секций.

4. Установить в семье ритуалы общения, новые традиции или вспомнить забытые старые.

Это объединят, дает душевное тепло, состояние простой человеческой радости, внимания и поддержки. При этом выделяются эндорфины - гормоны счастья. Почему бы всей семьей не поиграть в настольные игры или не сходить в кино? Можно испечь что-то вкусное и пригласить к себе друзей, посетить боулинг-клуб или мероприятие на загородных площадках.

5. Своевременно посещать врачей, чтобы выявить психосоматические болезни и вместе с психологом скорректировать отношение к себе, людям и миру.

Дело в том, что организм сигнализирует о сбоях в работе посредством болей, а не слов. И если человек делает что-то во вред, то возникает болезнь. Понять ее причины можно только посетив дипломированного специалиста и делать это нужно не затягивая проблему. В этом случае выбор психолога осуществляется по отзывам, уровню образования и рекомендациям.

6. Держать баланс между мыслями, чувствами и действиями.

Только так можно научиться самообладанию - самому значимому качеству, которое достигается индивидуальной и осознанной проработкой с психологом.