Кировчанка украла у пенсионерки из Нижегородской области более полмиллиона рублей

Вскоре над кировчанкой состоится суд за кражу денег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанка украла у пенсионерки из Нижегородской области более 500 тысяч рублей. Как сообщают наши коллеги, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Кировчанка приехала в город Лысково к родственникам, погостить. В какой-то момент она попросила племянницу помочь ей проверить счетчик газа в доме пенсионерки. Та, ни о чем не догадываясь, стала выписывать данные в заранее приготовленную тетрадь. В это время злоумышленница проникла в одну из комнат, достала оттуда 520 тысяч рублей, спрятала и скрылась вместе с деньгами. По данным местного УМВД, у женщины изначально был план обворовать родственницу.

Пенсионерка заметила пропажу спустя какое-то время и сразу обратилась в полицию. Следователи установили причастность гостьи к случившемуся. Кировские полицейские задержали женщину по месту проживания и доставили в Нижегородскую область. К тому моменту денег при ней уже не было. Сама женщина утверждала, что похитила только 240 тысяч рублей. Куда делись остальные средства - неизвестно.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд. Кировчанке грозит до шести лет лишения свободы.