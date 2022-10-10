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Происшествия10 октября 2022 10:00

Кировчанка украла у пенсионерки из Нижегородской области более полмиллиона рублей

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вскоре над кировчанкой состоится суд за кражу денег.

Вскоре над кировчанкой состоится суд за кражу денег.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанка украла у пенсионерки из Нижегородской области более 500 тысяч рублей. Как сообщают наши коллеги, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Кировчанка приехала в город Лысково к родственникам, погостить. В какой-то момент она попросила племянницу помочь ей проверить счетчик газа в доме пенсионерки. Та, ни о чем не догадываясь, стала выписывать данные в заранее приготовленную тетрадь. В это время злоумышленница проникла в одну из комнат, достала оттуда 520 тысяч рублей, спрятала и скрылась вместе с деньгами. По данным местного УМВД, у женщины изначально был план обворовать родственницу.

Пенсионерка заметила пропажу спустя какое-то время и сразу обратилась в полицию. Следователи установили причастность гостьи к случившемуся. Кировские полицейские задержали женщину по месту проживания и доставили в Нижегородскую область. К тому моменту денег при ней уже не было. Сама женщина утверждала, что похитила только 240 тысяч рублей. Куда делись остальные средства - неизвестно.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд. Кировчанке грозит до шести лет лишения свободы.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ