Главные новости в Кирове с 3 по 9 октября: ужесточение наказания Палюху, подготовка города к юбилею, убыточная работа Победилово и награждение мужчин за спасение ребенка

Все главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Анастасия Калашникова

Доброе утро, Киров! На календаре 10 октября, за окном +10, пасмурно, днем ожидается непродолжительный дождь. Полный прогноз на ближайшие дни можно посмотреть здесь, на весь месяц - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы вспоминаем главные события ушедшей.

ПЕРЕСМОТР ДЕЛА ПАЛЮХА

Бывший министр информационных технологий Кировской области ранее уже получил свое наказание за превышение должностных полномочий. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Подельник, экс-директор КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», получил на год меньше. Однако сторона обвинения подала апелляцию после вынесения приговора.

В итоге судебная коллегия изменила приговор, ужесточив его. Оба лишились приставки «условно» и теперь отправятся отбывать срок в колонию общего режима.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА К ЮБИЛЕЮ

В рамках подготовки к 650-летию Кирова запланировано много дел. Так, власти обновят фасад драмтеатра (а после запустят его двухлетний капитальный ремонт), отремонтируют ряд объектов культурного наследия. В планах также - благоустройство крупнейших парков города: Александровского сада и парка имени Кирова.

Кроме того, стоит заметить, что кировчане смогут самостоятельно создать и выбрать символику юбилея. Для этого запущен специальный конкурс. Победитель получит денежную премию. Последнее слово, однако, останется за горожанами: именно они из нескольких окончательных проектов выберут тот, что станет брендом праздника.

УБЫТОЧНАЯ РАБОТА ПОБЕДИЛОВО

КСП предоставила отчет по использованию аэропортом субсидий в 2019-2021 годах. По итогу выяснилось, что, несмотря на предоставляемые дотации и собственные доходы, аэропорт ежегодно приносит убытки в размере от 86 до 132 миллионов рублей. По данным экспертов, причина тому - недостаток собственных средств, неэффективное использование имущества, превышение себестоимости по тарифам и сборам, а также заключение по сниженным расценкам «пакетных соглашений» на обслуживание воздушных судов.

При этом у АО «Аэропорт Победилово» нет какой-либо долгосрочной инвестиционной программы. КСП рекомендовало правительству оценить практичность финансово-экономической деятельности организации и необходимость ее финансирования.

МЕДАЛИ ЗА СПАСЕНИЕ РЕБЕНКА

В марте текущего года в Кирове на Вятке едва не утонул ребенок: гулял и провалился под лед. На его счастье, происходящее увидел прохожий, шедший по мосту. На ходу вызвонив спасателей, он кинулся на помощь ребенку: ползком добрался до него по льду и удерживал мальчика. Им обоим помог второй прохожий, благодаря чему все спаслись.

Храбрые кировчане - Иван Кашадских и Наум Балыбердин - получили награду за свою отвагу: ведомственные медали МЧС «За спасение погибающих на водах». Награждение состоялось на торжественной церемонии, посвященной 90-летию гражданской обороны.

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