Комплекс «Парга» и «Логово Йети»: Чем интересен заповедник «Нургуш»

В заповеднике «Нургуш» много увлекательных активностей и экскурсий. Фото предоставлено заповедником

Примерить охотничьи унты или костюм йети, увидеть норы бобров и множество муравейников разных размеров, побывать на Заячьей поляне и переночевать в палатке у заповедного озера - все это ждет туристов в «Нургуше».

Корреспондент «КП» побывала в единственном государственном природном заповеднике в Кировской области и ощутила всю волшебную силу и могущество природы.

Это один из самых небольших заповедников России. Два его участка располагаются в разных районах: «Нургуш» - в Котельничском и «Тулашор» - в Нагорском. Эти места идеальны для прогулок, если надоели скучные выходные и хочется активного отдыха. Это особо охраняемая территория, но добропорядочным гостям здесь всегда рады.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ

Итак, отправляемся в село Боровку Котельничского района, где расположен визит-центр заповедника. Далее двигаемся к охранной зоне. Там проложены экологические тропы, по которым гости могут не только прогуляться, но и пособирать грибы и ягоды, нарвать букет полевых цветов и искупаться в озере.

Охранная зона - это тот кусочек заповедника, куда можно заходить туристам. В ней практически то же самое, что и на других участках. Но если разрешить посетителям свободно передвигаться по всей территории, то от ценных растений не останется ничего: вытопчут. Поэтому любителям активного отдыха выделили небольшую зону и проложили по ней четыре тропы разного уровня сложности.

Советуем взять удобную обувь, дождевик и прогуляться не спеша по живописному лесу. Маршруты промаркированы, поэтому здесь сложно заблудиться. Если устанете, воспользуйтесь местами для отдыха - скамеечками и беседками.

На мастер-классах научат делать зверушек из шишек и закладки из растений. Фото предоставлено заповедником

По одной из троп - «Заячьей поляне» - и отправились мы под пение дятла. Кстати, вы знали, что эта птица умеет петь? Дятла мы не увидели, как, впрочем, и зайцев. Поляну назвали в честь них потому, что раньше на этом месте местные устраивали засады на зайцев, прикармливали их и охотились.

В окрестностях особо охраняемой природной территории (ООПТ) и сейчас действует охотхозяйство. Вот так, в одном месте в животных стреляют, в другом их оберегают. Говорят, они инстинктивно чувствуют это и идут прятаться в «Нургуш». Ведь заповедник - это настоящий дом для всякой живности.

Однако даже не все местные жители готовы признать сию территорию заповедной. Еще лет 30 назад здесь пасли коров, косили траву. Отметим, что и сейчас ограничения здесь вовсе не жесткие. Например, по экотропам ООПТ можно ездить на транспорте, в охранной зоне - собирать грибы-ягоды.

Что до ягод, то их в текущем году мало. Накануне нашего приезда был проведен учет урожайности брусники и клюквы, а в августе - черники. Урожай оказался намного скуднее, чем в прошлые годы.

ОГРОМНЫЕ МУРАВЕЙНИКИ И ХАТКИ БОБРОВ

Еще в заповеднике все муравейники - наперечет. Порядковые номера нарисованы на стволах деревьев, под которыми шустрые муравьишки построили свои жилища. Некоторые настолько огромные, что при виде их дети приходят в восторг.

Первоначально «Нургуш» создавался как бобровый заказник для восстановления численности этих грызунов. Сейчас их обитает в заповеднике достаточное количество. Справа от экотропы эти животные устраивают норы и хатки, валят высокие деревья, чтобы построить плотину. Между прочим, увидеть норы бобров - редкость. В «Нургуше» это возможно, как и многое другое.

Прогуливаясь по заповедным местам, обязательно смотрите не только под ноги, но и по сторонам. Есть шанс, что увидите краснокнижное растение, редкую птицу или зверя. Правда, нам ни волк, ни медведь не встретились.

- И хорошо! - вздохнули с облегчением сотрудники.

Потому что заповедник не зоопарк, как думают многие, когда едут в «Нургуш». Животные тут вовсе не ручные, они свободно передвигаются, и еще неизвестно, чем закончится неожиданная встреча нос к носу.

На эту тему есть анекдот. Встречаются в лесу медведь и человек. «Ты кто?» - спрашивает участливо медведь. Человек в испуге отвечает: «Я турист». «Нет, это я турист, - смеется медведь. - А ты завтрак туриста!»

Мишки в «Нургуше» чувствуют себя вольготно. Их часто фиксируют фотоловушки. Правда, в охранной зоне, куда имеют доступ все желающие, камеры не ставят.

Фотоловушки стоят в самом сердце заповедника, куда обычным гражданам вход закрыт. На видеозаписях можно увидеть, как идет грустный лосенок, или бодрый кабанчик, или озабоченный волк бежит по чьему-то следу.

Как вести себя, если столкнулся с кем-то из них? Вот советы от специалиста:

- При встрече с крупным животным не следует убегать от него и поворачиваться к нему спиной. Нужно смотреть в сторону животного, но не в глаза, а мимо, и медленно отходить назад.

Впрочем, встреча в заповеднике с крупными животными все же маловероятна, потому что они преимущественно живут в той его зоне, вход в которую закрыт для посетителей.

Гуляя по экотропе, можно увидеть редкие растения, пособирать грибы и ягоды. Фото предоставлено заповедником

ПОХОРОНЫ МУХ И ТАРАКАНОВ

Между тем в «Нургуше» немало активностей для туристов, так что без впечатлений точно не останетесь. Мы, к примеру, поучаствовали в веселом празднике «Осенины в Нургуше», который отмечают в сентябре.

- Осенняя пора издревле считалась праздничной. Сбор урожая и работы в поле почти закончены, а погода позволяет проводить народные гулянья, - рассказала сотрудник заповедника Вероника Бабина.

На праздничной поляне можно сыграть в заповедный дартс и городки, порисовать картины, походить на ходулях, поучаствовать в мастер-классах - смастерить фигурки зверей из шишек, сделать книжную закладку. И, конечно, попробовать ароматный горячий чай, приготовленный из 20 трав, растущих в «Нургуше».

К «Осенинам» здесь приурочили и древний обряд похорон мух и тараканов. Он существовал в вятских деревнях в XVIII-XIX веках. В сентябре наши предки хоронили докучливых мух, так надоедавших за лето. Делали гробики из скорлупок орехов или овощей, укладывали туда трупики этих насекомых и торжественно, с причитаниями несли через всю деревню, чтобы похоронить. Зачем? С надеждой, что следующее лето будет без мух.

Когда мы узнали об этом обряде, то с радостью решили поучаствовать. Накануне сотрудники заповедника заботливо собирали мух для его проведения.

Значит, берете дохлую осеннюю муху. Кладете ее в скорлупку желудя, второй скорлупкой накрываете. Несете этот «гробик» куда-нибудь под дерево и с присказкой-заговором закапываете в землю. Мы так и сделали. А вдруг старинный обряд сработает? Следующее лето покажет.

Мух хоронят в скорлупках от орехов и желудей. Фото предоставлено заповедником

ПРИРОДА БЕЗ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ, А ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРИРОДЫ - НЕТ

Кульминацией вашего путешествия по экотропе станет живописный вид на берегу озера Старицы. Тут есть смотровая площадка, а чуть ниже по берегу - пляж с удобным заходом в озеро. Для летнего отдыха - хороший вариант. Тем более что можно доехать на машине прямо до места.

Вообще тут много озер, они появились на месте старого русла Вятки. Глубина Старицы приличная - 7 метров. Можно встретить разных околоводных птиц, в том числе лебедей, черного коршуна или скопу. По берегам много лекарственных трав. Нам, к примеру, предложили пособирать созревшие красные ягоды шиповника.

Говорят, один федеральный чиновник, увидев даль неоглядную с берега нургушского озера, сказал: «Вот теперь я понял, что такое заповедник!»

Так в чем же ценность таких заповедных территорий для России?

- Если случится какой-нибудь суровый катаклизм и природа сильно пострадает, то на помощь призваны прийти они, раскиданные по нашей стране заповедники. Потому что это настоящие банки растений и животных, - говорит директор «Нургуша» Елена Тарасова.

Ценность конкретно «Нургуша» в том, что здесь всему и всем дают свободно жить. Не превращают территорию в парк с вечно красивой картинкой. Тут все растет, цветет и умирает естественным образом.

Что с того, спросите вы. У такой территории сильнее «иммунитет», а значит больше шансов выжить и продержаться в сложных условиях. И если понадобится, дать начало новой жизни. Ведь природа без человека может обойтись, а человек без природы - нет.

У берега озера Старица – один из самых живописных видов «Нургуша». Фото предоставлено заповедником

«ТРОПА ЙЕТИ»: «ПОЛЯНА ГРИБОВ» И «ЖАДНАЯ ТРЯСИНА»

Что еще посмотреть в «Нургуше»? В селе Боровке рядом с заповедником работает визит-центр. Здесь можно получить ответы на все вопросы, заказать экскурсию, попить горячего и вкусного чаю.

Осмотрите комплекс «Парга». Он находится рядом с визит-центром под открытым небом. Узнаете много интересного из жизни предков, увидите полуземлянку с каменным топором, охотничий домик с волчьими шкурами. Посмотрите, как устроены лабазы - продуктовые склады охотников.

В Боровке загляните также в музей «Легенды Нургуша», чтобы посмотреть, например, коллекцию старинных орудий охоты и рыбной ловли. Еще увидите здесь насекомых, обитающих в заповеднике, увеличенных в несколько раз. Это впечатляет, особенно детей.

В музее можно узнать много интересного о жизни наших предков. Фото предоставлено заповедником

Так, можно рассмотреть в подробностях оленью кровососку, массовый вылет которой произошел накануне нашего приезда.

Рекомендуем побывать и в музее «Логово Йети». В нем можно увидеть жилище снежного человека. Наденете костюмы, возьмете в руки деревянную дубину и перевоплотитесь в йети, сфотографируетесь в фотозонах. А еще поучаствуете в мастер-классах по росписи медальона-оберега, изготовлению книжной закладки с использованием растений и т.д.

И, конечно, пройдите по «Тропе Йети». Маршрут является уникальным в нашем регионе и занимает всего час. Узнаете легенду о снежном человеке, встретите «Поляну грибов» и «Жадную трясину». Плюс вас ждут лесные идолы, сторожевая вышка, логово йети и многое другое.

ВАЖНО

Посещение музеев возможно только в составе экскурсионных групп от 10 человек.

Экскурсии длятся от 30 минут до 1 часа, проводятся по предварительной записи по телефону через сообщения группы ВКонтакте или по телефону +7 (8332) 67-93-18.

Возможно самостоятельное посещение экологических троп, экскурсии с гидом.

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

При желании можно остаться переночевать в небольших, но уютных летних гостевых домиках, расположенных у визит-центра. В каждом - 4 спальных места, микроволновка, чайник, посуда, постельное белье.

Можно также поставить палатку на оборудованных стоянках в охранной зоне на берегу озера Старицы и реки Вятки. Это бесплатно, согласования с администрацией заповедника не требуется.

КАК ДОБРАТЬСЯ

- на личном транспорте,

- на электропоезде: от станции Киров-Пассажирский до станции Котельнич-1 (расписание можно уточнить на сайте железнодорожного вокзала). Далее на автовокзале Котельнича (находится в одном здании с железнодорожным вокзалом) пересядьте на автобус Котельнич-Яранск, ваша остановка «Село Боровка».