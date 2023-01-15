В Бахте открыли новый исправительный центр для осужденных

Цель создания исправительного центра– ресоциализация осужденных. Фото: Артем ЗАМЯТИН

На сегодняшний день в Кировской области для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ создано 2 изолированных участка (г. Кирово-Чепецк и п. Вахруши), функционирующих как исправительные центры. В с. Бахта открылся 3 участок с лимитом наполнения на 85 осужденных, на базе агропромышленного предприятия.

ЧТО ТАКОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Принудительные работы – это логическое продолжение работы по ресоциализации и социальной адаптации осужденных, проводимой

в исправительных учреждениях. Они являются своего рода и социальным проектом. Осужденные к принудительным работам обеспечены местом проживания и работой, у них есть возможность общаться с родственниками, они получают заработную плату, погашают иски (возмещают потерпевшим имущественный вред, причиненный преступлением, погашают задолженность по кредитным и алиментным обязательствам). Эти люди самостоятельно обеспечивают себя питанием, одеждой, оплачивают коммунальные услуги, свободно распоряжаются имеющимися у них денежными средствами.

ЧТО ТАКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Исправительные центры представляют собой определенные объекты в подчинении ФСИН России, в которых осужденные проживают весь назначенный им срок и трудятся на предприятии. Исправительный центр – это постоянные дисциплинированные трудовые кадры, которые не вправе отказаться от предложенной работы, а сотрудники уголовно-исполнительной системы осуществляют за ними надзор в круглосуточном режиме. Развитие института данного вида наказания является логичным продолжением государственной политики по гуманизации уголовного наказания.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Цель создания исправительного центра– ресоциализация осужденных. С осужденными к принудительным работам организовано проведение воспитательной работы. В выходные и праздничные дни организуются досуговые мероприятия: просмотр видеофильмов, соревнования по интеллектуальным играм (шашки, шахматы) и др. После отбытия наказания в исправительном центре осужденные готовы снова вернутся в общество.

КОГО СОДЕРЖАТ В ТАКИХ ЦЕНТРАХ

Данный вид наказания является альтернативой лишению свободы и назначается за совершение преступления небольшой и средней тяжести. Для осужденных к принудительным работам установлены правила внутреннего распорядка, которые обязательны для исполнения всеми осужденными. Например, им запрещено покидать исправительный центр без разрешения администрации, употреблять спиртные напитки, выражаться нецензурной бранью и т.д. За нарушения режима они могут попасть обратно в исправительную колонию. Лицам, отбывшим не менее 1/3 срока наказания и не допускающим нарушений, администрацией ИЦ может быть разрешено проживание на дому со своей семьей в пределах муниципального образования, на котором расположен исправительный центр.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА

Корреспонденту «Комсомолки» удалось побывать на торжественном открытии учреждения. Подробнее о центре, о его целях и задачах рассказал начальник УФСИН России по Кировской области, генерал-майор Сергей Павленко:

- Проект реализуется с помощью кооперации уголовно-исправительной системы и бизнеса Кировской области. Цель открытия УФИЦ - гуманизация уголовно наказуемых и ресоциализации осужденных. Люди здесь находятся в совершенно иных условиях нежели в колониях. Они распоряжаются заработанными денежными средствами, ходят в магазин, имеют доступ к мобильной связи и интернету, но при этом находятся под постоянным надзором. Основная часть содержащихся в исправительных центрах – это те, кто примерным поведением и добросовестным отношением к труду заслужил перевод из колонии на более мягкий вид наказания.

Здесь у осужденных формируется здоровое социализированное мышление, после чего гражданин возвращается в общество уже с багажом профессиональных знаний в определенной профессии, накопленными личными средствами, успешно адаптируется и продолжает жизнь на свободе.

В торжественном мероприятии приняли участие: первый заместитель Председателя Правительства области Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя Кировского областного суда Дмитрий Норвинд, первый заместитель руководителя администрации Губернатора и правительства Кировской области Алексей Ледовских, начальник Управления Министерства юстиции по Кировской области Ольга Бычкова, Уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова, вице-президент Союза «Вятская торгово-промышленная палата» Леонид Перминов.

ЧТО ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ

После традиционного разрезания красной ленты гости осмотрели помещения исправительного центра, убедившись, что в нем созданы все необходимые условия для проживания осужденных. В комнате воспитательной работы предусмотрены столы для занятий, шкафы, где размещена литература – художественная, юридическая, а также есть телевизор. Все это для организации и проведения занятий по воспитательной работе с осуждёнными.

В столовой организовано зонирование пространства – помещения для приготовления и приема пищи. Фото: Артем ЗАМЯТИН

В столовой организовано зонирование пространства – помещения для приготовления и приема пищи. Столовая оснащена всем необходимым оборудованием: электрическими плитами, холодильниками, СВЧ-печами, электрическими чайниками. В помещении для приготовления пищи предусмотрены стеллажи и шкафы с индивидуальными ячейками для хранения посуды и продуктов. Кухонная зона обеспечена набором сковородок и кастрюль для приготовления пищи. Для осужденных, содержащихся в исправительном центре, расположен просторный санузел с закрытыми душевыми, предусмотрены вешалки для одежды, для удобного пользования каждый умывальник оборудован зеркалом. Помимо стиральных машин закуплены еще и машины для сушки белья. На первом и втором этаже расположены жилые комнаты, которые оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: кровати, шкафы для хранения вещей, полки и столы.

КАК ОХРАНЯЮТ ОСУЖДЕННЫХ

На всей территории участка, функционирующего как исправительный центр, ведется видеонаблюдение. Изображение с камер выводится на экран в кабинет дежурного. Чтобы выйти из учреждения, осужденному надо написать заявление дежурному (куда и зачем направляется, в магазин или для встречи с родственниками). Осужденный не имеет право покидать пределы муниципального образования, в котором находится УФИЦ. Всего в штате исправительного центра 13 сотрудников. Лимит наполнения 85 осужденных.

На всей территории участка, функционирующего как исправительный центр, ведется видеонаблюдение. Фото: Артем ЗАМЯТИН

ГДЕ И КАК РАБОТАЮТ ОСУЖДЕННЫЕ

Осужденные трудоустроены на предприятии. Работают на простых должностях, не требующих дополнительного обучения. Стоит отметить что осужденные не нарушают правила, установленные работодателем, а иногда работают даже лучше штатных сотрудников.